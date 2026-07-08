Tấp nập thi công ga ngầm đầu tiên của metro Bến Thành - Tham Lương

Dự án tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương bước vào giai đoạn thi công trực tiếp khi triển khai hạng mục tường vây tại ga ngầm Phạm Văn Bạch (ST10), một trong những nhà ga quan trọng nhất trên toàn tuyến.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đã tổ chức hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại ga ngầm ST10.
Theo MAUR, đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu dự án chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn thi công chính thức trên công trường.
Đại diện MAUR cho biết, sau gần ba tháng kể từ khi hợp đồng EPC được ký kết, chủ đầu tư cùng liên danh tổng thầu đã hoàn thành nhiều hạng mục chuẩn bị quan trọng về pháp lý, kỹ thuật và tổ chức thi công, tạo nền tảng để dự án bước vào giai đoạn xây dựng.
Cùng với ga ST5 (Lê Thị Riêng), ga ST10 (Phạm Văn Bạch) là một trong hai nhà ga ngầm có vai trò đặc biệt quan trọng của tuyến metro số 2. Đây sẽ là vị trí xuất phát của hai máy khoan hầm TBM phục vụ công tác đào hầm trong giai đoạn tiếp theo.
Để hai máy TBM có thể vận hành, việc thi công và đào nhà ga phải được triển khai đồng bộ. Trong đó, tường vây là hạng mục kỹ thuật đầu tiên, có nhiệm vụ tạo kết cấu bao che, bảo đảm an toàn cho quá trình thi công các hạng mục ngầm phía sau.
Theo thiết kế, ga ngầm ST10 có tổng chiều dài tường vây khoảng 534 m, thời gian thi công dự kiến khoảng 6 tháng. Chiều 6/7, các kỹ sư đã tiến hành kiểm tra lồng thép trước khi đưa vào thi công.
MAUR cho biết, thi công tường vây là hạng mục có yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn lao động, kiểm soát chất lượng vật liệu cũng như tổ chức mặt bằng thi công, đồng thời phải hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh.
Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương, liên danh tổng thầu EPC, đơn vị tư vấn và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm công trình được thi công an toàn, đúng tiến độ, đạt chất lượng và giảm thiểu tác động đến việc đi lại của người dân.
Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương có chiều dài hơn 11 km, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot. Dự án được khởi công đầu năm nay, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.
Khi đưa vào khai thác, tuyến metro sẽ tăng cường kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với cửa ngõ phía tây bắc, góp phần giảm áp lực giao thông, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng và thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị của thành phố.