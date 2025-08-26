Tăng hơn nửa triệu đồng/lượng, giá vàng lại phá đỉnh

(VTC News) -

10h sáng nay, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 126,1 - 127,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Đây là đỉnh cao nhất tính đến hiện tại.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 119,3 - 122,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Đây cũng là mức giá cao kỷ lục của vàng nhẫn.

Giá vàng trong nước tăng mạnh trong khi giá thế giới đang đứng ở ngưỡng cao. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.361 USD/ounce.

Giá vàng đứng ở ngưỡng cao sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Sáu tuần trước, trong đó ông phát tín hiệu cho thấy Fed có thể hạ lãi suất ngay trong cuộc họp chính sách vào tháng 9. Ông cũng thừa nhận Fed đang đối mặt với “một tình huống đầy thách thức” khi lạm phát tiếp tục vượt mục tiêu 2% và thị trường lao động bắt đầu có dấu hiệu suy yếu.

Giá vàng hôm nay lập đỉnh mới. (Ảnh: Công Hiếu).

Theo các nhà phân tích tại Heraeus, kỳ vọng Fed hạ lãi suất đang tạo lực đẩy cho giá vàng, nhưng những yếu tố như sự suy yếu của đồng USD và rủi ro chính trị tại Mỹ có thể đóng vai trò quan trọng hơn trong thời gian tới. Đồng thời, nhu cầu trú ẩn an toàn chỉ là một phần của sức hấp dẫn đối với vàng.

Mặc dù tín hiệu cho thấy Fed có thể hạ lãi suất nhưng có những ý kiến bất đồng trong nội bộ các nhà hoạch định chính sách của Fed. Biên bản cuộc họp Fed gần đây cho thấy đa số thành viên lo ngại về lạm phát hơn là thị trường việc làm. Các nhà phân tích cảnh báo rằng, với lạm phát vẫn rõ ràng trên 2%, khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 có thể thấp hơn thị trường đang dự đoán.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư thời điểm này, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng, việc đầu tư vàng cần định hướng trung - dài hạn, bởi nếu lướt sóng trong bối cảnh biến động mạnh như hiện nay thì rủi ro rất lớn.

Khi giá vàng tăng vọt, nhà đầu tư dễ có xu hướng bán chốt lời, tạo lực điều chỉnh ngắn hạn. Chính vì thế, việc nắm giữ dài hạn sẽ phù hợp hơn với bản chất của vàng là tài sản phòng thủ, ít rủi ro.

Ông Hiếu cho rằng, kênh đầu tư nào cũng có điểm mạnh riêng. Thị trường vàng, chứng khoán, bất động sản, hay gửi ngân hàng đều cần được đánh giá dựa trên cả định lượng và định tính, không thể hành động cảm tính.

Theo ông Hiếu trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư nên phân bổ tài sản một cách cân bằng. Nhà đầu tư nên để khoảng 1/3 giữ tiền mặt tại ngân hàng để phòng ngừa rủi ro và linh hoạt xoay chuyển; phần còn lại chia đều cho vàng và chứng khoán, hai kênh đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường.