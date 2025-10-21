Tài xế vi phạm nồng độ cồn giả vờ mất trí, liên tục nói 'tôi không nhớ gì cả'

Tối 20/10, tổ công tác Đội CSGT số 9, Phòng CSGT Công an Hà Nội lập chốt kiểm tra tại ngã tư Trôi (Hoài Đức). Trong khoảng 30 phút, lực lượng chức năng dừng hàng chục phương tiện, phát hiện 6 tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm có tài xế H.V.S với biểu hiện không tỉnh táo, nói năng bất thường nên bị yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành, liên tục tìm cách né tránh và định bỏ lại xe để đi bộ rời khỏi khu vực chốt kiểm tra.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế H.V.S vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,298 mg/L khí thở.
Khi CSGT lập biên bản và yêu cầu cung cấp thông tin, người đàn ông này tỏ ra lơ ngơ, giả vờ mất trí, chỉ khai tên là H.V.S và liên tục than: “Tôi không nhớ gì cả, tôi không biết gì cả, chỉ biết sang nhà cháu chơi, giờ đang đi về nhà.”
Tiếp đó, một tài xế khác tên N.V.H không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT mà tăng ga bỏ chạy.
Tuy nhiên, do phía trước có nhiều xe đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư, tài xế buộc phải dừng lại và ngay sau đó bị lực lượng chức năng áp sát, yêu cầu kiểm tra.
Qua kiểm tra, nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,550 mg/L khí thở, vượt mức kịch khung theo Nghị định 168/2024. Với lỗi điều khiển phương tiện khi hơi thở có nồng độ cồn vượt 0,4 mg/L, nam tài xế này bị lập biên bản, phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc.
Chỉ ít phút sau, một nam tài xế lái xe máy điện khi phát hiện chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT lập tức quay đầu đi ngược chiều để bỏ chạy. Tuy nhiên, người này nhanh chóng bị lực lượng chức năng tiếp cận, yêu cầu quay lại chốt để kiểm tra.
Tại thời điểm kiểm tra, nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,209 mg/L khí thở. Người này cho biết, do nghĩ rằng đi xe máy điện sẽ không bị kiểm tra nồng độ cồn nên chủ quan.
Chỉ hơn 30 phút kiểm tra, Đội CSGT số 9 đã phát hiện, xử lý 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Các xe vi phạm được niêm phong và đưa về trụ sở.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn. Sau 2 ngày triển khai (18-19/10), CSGT toàn quốc phát hiện và xử lý 8.432 trường hợp vi phạm, gồm 4 lái xe ô tô khách, 39 lái xe ô tô tải, 280 lái xe ô tô con, 8.003 lái xe mô tô và 106 người điều khiển phương tiện thô sơ.
Tại Hà Nội, lực lượng CSGT đã kiểm tra 26.694 phương tiện các loại, qua đó phát hiện và xử lý 916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gồm 872 mô tô, 26 ô tô và 18 phương tiện khác.
Trong đợt ra quân lần này, các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, kiểm tra và kiểm soát vi phạm. Nhờ đó, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.