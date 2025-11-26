Tác phẩm nổi tiếng điện ảnh Na Uy gây ấn tượng với khán giả Việt

(VTC News) -

Tối 25/11, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội diễn ra suất chiếu đặc biệt - bộ phim "Sentimental Value" (Giá trị tình cảm) bộ phim mới nhất của đạo diễn nổi tiếng người Na Uy Joachim Trier. Buổi chiếu phim được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Âu tại Việt Nam 2025 (EUFF 2025).

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Rafael de Bustamante, Đại biện Lâm thời Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, nhấn mạnh tinh thần hợp tác và sự đa dạng của nền điện ảnh châu Âu đương đại, phản ánh chính tinh thần của Liên minh Châu Âu.

Bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam.

Bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam phát biểu: “Tôi rất vui mừng được có mặt tại đây cùng quý vị tối nay - để thưởng thức một câu chuyện cảm động của Na Uy trên màn ảnh rộng - đúng vào ngày chúng ta kỷ niệm 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Na Uy và Việt Nam.

Trong bối cảnh này, Sentimental Value càng có ý nghĩa đặc biệt. Bộ phim là câu chuyện về những kết nối, giữa các thế hệ, giữa con người với con người và giữa các nền văn hóa. Bộ phim khiến chúng ta suy ngẫm về những mối quan hệ định hình cuộc sống và những mối quan hệ tình cảm đem lại ý nghĩa cho cuộc đời của mỗi chúng ta".

Ngành công nghiệp điện ảnh Na Uy phát triển ổn định qua nhiều năm, ngày càng được quốc tế ghi nhận bởi phong cách kể chuyện cuốn hút, đạo diễn sáng tạo, và khai thác sâu sắc các vấn đề xã hội và cảm xúc con người. Joachim Trier là một trong số những đạo diễn đương đại nổi bật nhất của Na Uy. Ông được khán giả toàn cầu đánh giá cao về chiều sâu cảm xúc, chất hài hước tinh tế và những suy ngẫm đầy ý nhị về đời sống hiện đại.

Giá trị tình cảm là câu chuyện cảm động về gia đình, sự hòa giải và việc tìm lại những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống. Nổi tiếng với sự ấm áp, hài hước và chiều sâu cảm xúc, bộ phim chạm đến trái tim khán giả khắp châu Âu và tiếp tục khẳng định danh tiếng của Joachim Trier như một trong những tiếng nói hàng đầu của điện ảnh đương đại châu Âu.

Bộ phim thu hút đông đảo khán giả đến xem.

Liên hoan phim Châu Âu tại Việt Nam năm nay tôn vinh sự phong phú và sáng tạo của điện ảnh đương đại Châu Âu. Lần đầu tiên, Liên minh Điện ảnh Châu Âu (EUFF) Việt Nam phối hợp với Giải thưởng Khán giả LUX (một sáng kiến ​​của Nghị viện Châu Âu và Viện Hàn lâm Điện ảnh Châu Âu) và Mùa Giải thưởng Điện ảnh Châu Âu 2026 để giới thiệu một số tác phẩm đáng chú ý nhất của Châu Âu, nhấn mạnh xu hướng hợp tác sản xuất quốc tế đang ngày càng trở nên phổ biến trong khu vực và trên toàn thế giới.

Buổi ra mắt tại Hà Nội tiếp nối thành công của buổi chiếu phim tại TP.HCMdiễn ra 22/11, thu hút đông đảo khán giả yêu điện ảnh và các đối tác văn hóa.

Liên hoan phim Châu Âu 2025 diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 6/12 tại Hà Nội và TP.HCM, mang đến cho khán giả Việt Nam một hành trình điện ảnh phong phú khám phá những nền văn hóa, giá trị và biểu đạt sáng tạo đa dạng của Châu Âu.