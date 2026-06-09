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Start talk: Nếu không dám bắt đầu, bạn sẽ mãi xây giấc mơ cho người khác

(VTC News) -

Từ ý tưởng sinh viên đến startup vì cộng đồng, nếu không dám bắt đầu, bạn sẽ mãi xây giấc mơ cho người khác.

Cẩm Lai
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