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Start talk: Nếu không dám bắt đầu, bạn sẽ mãi xây giấc mơ cho người khác
(VTC News) -
Từ ý tưởng sinh viên đến startup vì cộng đồng, nếu không dám bắt đầu, bạn sẽ mãi xây giấc mơ cho người khác.
Cẩm Lai
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