Sonnet Group và bài toán bắt kịp xu hướng khi kinh doanh trên nền tảng số

(VTC News) -

Tuy nhiên, chính tốc độ thay đổi nhanh của thị trường lại trở thành rào cản lớn đối với nhiều người. Không ít cá nhân, chủ shop online, hay doanh nghiệp vừa và nhỏ chia sẻ rằng họ cảm thấy "đuối sức" khi phải liên tục cập nhật nền tảng mới, định dạng nội dung mới, hoặc xu hướng tiêu dùng mới mà chưa kịp hiểu kỹ cái cũ.

Năm nay dùng Facebook, năm sau chuyển sang TikTok, rồi lại thêm YouTube Shorts, Zalo OA, livestream, content ngắn, KOC, affiliate... việc xuất hiện quá nhiều thuật ngữ mới khiến không ít người kinh doanh cảm thấy bối rối. Trong khi đó, khách hàng đặc biệt là thế hệ trẻ có xu hướng dịch chuyển rất nhanh sang các nền tảng mới, tiêu thụ nội dung theo những cách khác trước.

Hệ thống dữ liệu và công cụ phân tích giúp học viên tại Sonnet Group theo dõi hiệu quả kinh doanh.

Chị Hồng Anh (29 tuổi, TP.HCM), chủ một shop thời trang online, chia sẻ: "Lúc đầu tôi bán qua Facebook rất tốt. Nhưng vài năm gần đây tương tác giảm mạnh, quảng cáo tốn kém hơn, tôi định chuyển qua TikTok thì lại không biết bắt đầu từ đâu. Mỗi nền tảng có cách làm khác, nếu không cập nhật kịp thì rất dễ bị tụt hậu".

Thực tế, nhiều người đã bỏ cuộc giữa chừng vì cảm thấy mệt mỏi khi phải liên tục thay đổi, thử nghiệm nhưng không thấy hiệu quả. Ngược lại, những người có chiến lược học hỏi bài bản, hoặc được hỗ trợ đúng cách lại có thể tận dụng chính những thay đổi này để bứt phá.

Để thích ứng nhanh với sự chuyển động liên tục của thị trường số, không ít cá nhân và doanh nghiệp đã tìm đến các đơn vị hỗ trợ, nơi không chỉ cập nhật xu hướng, mà còn hướng dẫn cách ứng dụng hiệu quả vào kinh doanh thực tế. Trong đó, Sonnet Group là một cái tên đang được nhiều người nhắc đến.

Sonnet Group xây dựng cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau giữa các seller và affiliate trên toàn quốc.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thương mại điện tử và Social Commerce, Sonnet Group hiện là đối tác chính thức của TikTok Shop tại Việt Nam. Công ty cung cấp các giải pháp marketing tối ưu chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời xây dựng hệ sinh thái đào tạo bài bản dành cho cá nhân muốn khởi nghiệp trên nền tảng số, từ người bán hàng (seller), người làm tiếp thị liên kết (affiliate), đến những người mới bắt đầu kinh doanh online.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, Sonnet Group chú trọng vào việc hướng dẫn người học cập nhật nhanh xu hướng thị trường, cách thức vận hành trên các nền tảng phổ biến như TikTok, cách tạo nội dung phù hợp với hành vi người dùng hiện đại, cũng như các công cụ phân tích dữ liệu để theo dõi hiệu quả.

Chân dung Đại diện Sonnet Group.

Đại diện Sonnet Group chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy sự loay hoay không đến từ việc người bán không chịu cập nhật, mà vì họ không biết bắt đầu từ đâu. Do đó, điều quan trọng là cung cấp một lộ trình học làm rõ ràng, bám sát thay đổi của nền tảng, đồng thời dễ áp dụng vào thực tế”.

Trong môi trường số, xu hướng có thể là lợi thế hoặc là áp lực, tuỳ thuộc vào cách mỗi người tiếp cận. Những người bán hàng hiệu quả là những người không chỉ quan sát thị trường, mà còn biết chọn lọc điều phù hợp với mình, và có sự chuẩn bị về tư duy, công cụ, kỹ năng để thích nghi.

Với sự hỗ trợ của các đơn vị như Sonnet Group, hành trình "không bị tụt hậu" không còn là điều quá khó khăn. Khi được cập nhật đúng thời điểm và ứng dụng đúng cách, xu hướng không còn là thứ khiến người kinh doanh chạy theo mệt mỏi, mà trở thành đòn bẩy để họ tiến nhanh hơn trong môi trường cạnh tranh.