Sinh viên Việt Nam tranh tài trong cuộc thi tìm hiểu nước Mỹ

(VTC News) -

Chiều 25/11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ khai mạc chuỗi hoạt động về Hoa Kỳ học, trong dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ và hướng tới lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Sự kiện có sự tham dự của bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, đại diện các cơ sở giáo dục đại học cùng đông đảo giảng viên, sinh viên.

Phát biểu khai mạc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đặng Thị Thu Hương cho rằng nghiên cứu Hoa Kỳ giúp sinh viên tiếp cận một quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn, qua đó mở rộng tư duy và tăng khả năng tham gia các cuộc đối thoại về những vấn đề toàn cầu. Bà nhấn mạnh việc hiểu sâu về đối tác quan trọng này cũng góp phần nâng cao năng lực phân tích, tư duy chính sách và sự chủ động của người học trong bối cảnh hội nhập.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXHNV, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Ngay sau lễ khai mạc, cuộc thi “Tìm hiểu Hoa Kỳ” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 4 đội đến từ các trường đại học ở Hà Nội: ĐHKHXH&NV, Học viện Ngoại giao, Đại học Hà Nội và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ba vòng thi gồm kiến thức tổng quan, kiến thức chuyên sâu và phần hùng biện tiếng Anh về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, giúp sinh viên mở rộng hiểu biết về lịch sử, chính trị, văn hóa Mỹ, đồng thời rèn luyện tư duy phản biện.

Kết thúc cuộc thi, đội Trường Đại học Hà Nội giành giải Nhất; Học viện Ngoại giao đoạt giải Nhì; hai đội còn lại đồng giải Ba.

Các đội chơi đến từ các trường đại học tại Hà Nội tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Hoa Kỳ”. (Ảnh: BTC)

Theo ban tổ chức, chuỗi hoạt động về Hoa Kỳ học hướng đến việc tạo không gian học thuật giúp sinh viên và giảng viên tiếp cận kiến thức đa chiều về nước Mỹ. Trong đó, cuộc thi đóng vai trò khơi dậy sự quan tâm của giới trẻ, thúc đẩy tìm hiểu sâu hơn về Hoa Kỳ và tăng cường giao lưu nhân dân – lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong hợp tác song phương.

Tiếp nối cuộc thi, từ ngày 5-6/12 sẽ diễn ra khóa tập huấn Hoa Kỳ học dành cho giảng viên và sinh viên các trường đại học tại Hà Nội, Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM...

Khóa học bao gồm các bài giảng và thực hành thiết kế chuyên đề dưới sự hướng dẫn của các giáo sư Mỹ có kinh nghiệm quốc tế, cung cấp góc nhìn cập nhật về xã hội Hoa Kỳ đương đại.