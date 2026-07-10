Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Tây Ban Nha vs Bỉ, tứ kết World Cup 2026

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Tây Ban Nha vs Bỉ diễn ra lúc 2h ngày 11/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động SoFi ở California, Mỹ. Cuộc đối đầu đặt khả năng kiểm soát và phòng ngự của Tây Ban Nha trước sức tấn công mạnh mẽ của Bỉ.

Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha bằng bàn thắng ở phút 90+1 của Mikel Merino. Trong khi đó, Bỉ gây ấn tượng khi đánh bại chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1, trong đó Charles De Ketelaere lập cú đúp.

Siêu máy tính dự đoán Tây Ban Nha vs Bỉ ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Tây Ban Nha có 59,3% khả năng thắng trong 90 phút. Bỉ đạt 18,3%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 22,4%. Nếu tính cả hiệp phụ và loạt luân lưu, Tây Ban Nha có 69,5% khả năng giành quyền vào bán kết.

Mô hình dữ liệu của Sports Mole cũng nghiêng về Tây Ban Nha, nhưng với khoảng cách nhỏ hơn. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente có 47,3% khả năng thắng, trong khi con số của Bỉ là 28,35%, còn tỷ lệ hòa là 24,3%.

Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole nghiêng về kịch bản trận đấu có nhiều hơn 2 bàn. Mốc trên 1,5 bàn đạt 77,71%, trong khi khả năng hai đội cùng ghi bàn là 56,45%.

Siêu máy tính dự đoán Tây Ban Nha có khả năng giành vé vào vòng bán kết cao hơn Bỉ. (Ảnh: Reuters)

Tây Ban Nha triệt tiêu rủi ro

Tây Ban Nha là đội duy nhất chưa thủng lưới tại World Cup 2026. Chiến thắng trước Bồ Đào Nha giúp họ lập kỷ lục giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp, qua đó lập kỷ lục mới tại World Cup. "La Roja" đã trải qua 10 giờ 9 phút thi đấu ở World Cup mà không để thủng lưới.

Tại giải năm nay, Tây Ban Nha chỉ để đối thủ tạo ra trung bình 0,30 bàn thắng kỳ vọng phải nhận (xGA) mỗi trận, mức thấp nhất từng được ghi nhận đối với bất kỳ đội tuyển nào trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.

Khi Tây Ban Nha đăng quang năm 2010, Lamine Yamal mới chỉ 3 tuổi. Giờ đây, ngôi sao trẻ của Barcelona được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng nếu "La Roja" muốn tái lập kỳ tích đó. Khi Yamal kéo được hậu vệ trái Bỉ ra khỏi vị trí, Dani Olmo và Oyarzabal sẽ có thêm khoảng trống ở vùng cấm.

Yamal đã thực hiện thành công 17 pha rê bóng tại World Cup 2026. Trong khi đó, Rodri đã thực hiện 80 đường chuyền xuyên tuyến tại giải đấu năm nay, nhiều nhất trong số các cầu thủ Tây Ban Nha ở một kỳ World Cup kể từ năm 2010.

Sở hữu bộ đôi này cùng hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn, HLV De la Fuente có lý do để tự tin hướng đến tấm vé vào bán kết.

Bỉ tăng tốc ở giai đoạn knock-out

Đội bóng của HLV Rudi Garcia không thực sự thuyết phục dù đứng đầu bảng G. Sau đó, họ tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Senegal 3-2 sau hiệp phụ ở vòng 1/16. Tiếp nối đà hưng phấn, Bỉ giành chiến thắng trước chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1 ở vòng 1/8 diễn ra ngày 7/7.

Bỉ cũng đang tạo ra nhiều cơ hội hơn. Họ tung ra trung bình 21,4 cú sút mỗi trận tại World Cup năm nay (107 cú sút sau 5 trận), chỉ thấp hơn thành tích 24 cú sút/trận của chính họ tại World Cup 1970.

Bỉ có 18 trận liên tiếp bất bại và vẫn nuôi tham vọng chinh phục chiếc cúp vàng World Cup. (Ảnh: Reuters)

Ít người nghĩ Bỉ có thể hồi sinh mạnh mẽ như vậy. Việc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022 tại Qatar từng được xem là dấu chấm hết cho "thế hệ vàng" đang đi xuống. Tuy nhiên, hiện tại họ đã 18 trận liên tiếp bất bại và vẫn nuôi tham vọng chinh phục chiếc cúp vàng World Cup.

Tuy nhiên, dù hàng công đang đạt hiệu suất cao, việc xuyên thủng hệ thống phòng ngự của HLV Luis de la Fuente sẽ là thử thách cực lớn.

Dự đoán Tây Ban Nha vs Bỉ

Dự đoán Tây Ban Nha - Bỉ: Đội nào thắng?

Dữ liệu thống kê trận Tây Ban Nha vs Bỉ nghiêng về khả năng nhà đương kim vô địch châu Âu giành chiến thắng. Trận đấu được quyết định ở khả năng kiểm soát của 2 đội.

Đây sẽ là lần thứ ba hai đội gặp nhau tại World Cup, đồng thời là lần thứ hai đối đầu ở vòng tứ kết. Bỉ từng vượt qua Tây Ban Nha trên chấm luân lưu ở World Cup 1986 sau khi hòa 1-1. Bốn năm sau, Tây Ban Nha thắng Bỉ 2-1 ở vòng bảng World Cup 1990.

Cục diện trận đấu phụ thuộc nhiều vào khả năng Bỉ phá vỡ cấu trúc kiểm soát của Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Rudi Garcia có thể tăng tốc bằng những pha tấn công trực diện, nhưng việc duy trì sức ép sẽ khó khăn nếu Rodri và Pedri giữ được quyền chủ động ở tuyến giữa.

Bỉ đang ghi bàn đều đặn và sở hữu nhiều phương án tấn công, nên hàng thủ Tây Ban Nha có thể phải đối mặt với thử thách lớn nhất từ đầu giải. Dù vậy, cơ hội của Bỉ khó đạt mức cao như trước Senegal hay Mỹ. Đại diện Tây Âu phải xử lý hiệu quả những thời điểm hiếm hoi vượt qua được lớp pressing của đối thủ.

Thế trận có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 bàn, với cơ hội lập công dành cho cả hai đội. Tây Ban Nha nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát không gian, hạn chế sai số và duy trì cấu trúc trong cả trận. Bỉ đủ sức gây khó khăn, nhưng sự ổn định của Rodri, Yamal và hàng phòng ngự có thể giúp Tây Ban Nha tạo khác biệt ở hiệp hai.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-1 Bỉ.

Trận Tây Ban Nha vs Bỉ diễn ra lúc 2h ngày 11/7, được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Tây Ban Nha vs Bỉ.