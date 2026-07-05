Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Brazil vs Na Uy, vòng 1/8 World Cup 2026

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Brazil vs Na Uy diễn ra lúc 3h ngày 6/7 (giờ Việt Nam) tại sân MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (Mỹ). Na Uy cũng thắng Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng trước, trong đó Haaland ghi bàn quyết định ở phút 86.

Brazil bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản ở vòng 1/16. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti phải ngược dòng và chỉ định đoạt trận đấu bằng bàn thắng muộn của Gabriel Martinelli.

Siêu máy tính dự đoán Brazil vs Na Uy ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Brazil có 53,6% khả năng thắng trong 90 phút. Na Uy đạt 22,4%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 24%.

Nếu tính xác suất đi tiếp, Brazil có 65,6% cơ hội vào vòng tứ kết, trong khi con số của Na Uy là 34,5%. Khoảng cách này cho thấy Brazil nhỉnh hơn, nhưng Na Uy không bị đánh giá quá thấp so với nhiều đội ở vòng 1/8.

Brazil có cơ hội thắng cao hơn so với Na Uy. (Ảnh: Reuters)

Mô hình dữ liệu của Sports Mole cũng nghiêng về Brazil. Theo nguồn này, Brazil có 47,1% khả năng thắng, Na Uy có xác suất 27,65%, còn tỷ lệ hòa là 25,25%.

Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole cho thấy trận đấu khá cân bằng ở mốc 2,5 bàn. Mốc dưới 2,5 bàn đạt 50,55%, còn mốc trên 2,5 bàn là 49,45%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn đạt 52,4%.

Brazil cần tăng hiệu quả tấn công

Brazil vừa trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Nhật Bản ở vòng 1/16. Gabriel Martinelli ghi bàn quyết định ở những phút cuối, giúp "Selecao" lội ngược dòng thắng 2-1 sau khi Casemiro gỡ hòa từ bàn mở tỷ số của Kaishu Sano trên sân Houston.

HLV Carlo Ancelotti hiểu rằng Brazil sẽ phải chơi tốt hơn rất nhiều nếu muốn vượt qua Na Uy của Erling Haaland ở vòng 1/8 World Cup. Ancelotti có lẽ vẫn chưa thể yên tâm khi hàng công Brazil chưa thực sự đạt phong độ cao.

Đội bóng trung bình chỉ tung ra 15 cú dứt điểm mỗi trận (60 cú sút sau 4 trận), thành tích thấp thứ hai trong lịch sử các kỳ World Cup của họ, chỉ cao hơn World Cup 1998 (14,4 cú sút/trận). Dù vậy, điều đó chưa hẳn là tín hiệu tiêu cực. Chỉ số xG trên mỗi cú sút của Brazil hiện đạt 0,16, cao nhất trong lịch sử đội tuyển tại World Cup, cho thấy họ tạo ra ít cơ hội hơn nhưng chất lượng các cơ hội lại tốt hơn.

Nếu đánh bại Na Uy, "Selecao" sẽ có 4 chiến thắng liên tiếp tại World Cup, điều họ chưa làm được kể từ chuỗi 11 trận thắng kéo dài từ World Cup 2002 đến World Cup 2006. Kinh nghiệm cũng là lợi thế lớn của Brazil. Họ đã vượt qua 9 trong 10 lần góp mặt ở vòng 1/8 World Cup. Lần duy nhất bị loại là thất bại 0-1 trước Argentina tại World Cup 1990.

Na Uy có Erling Haaland

Ở vòng 1/16, Na Uy cũng phải chờ tới phút 86 mới đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 nhờ bàn thắng của Erling Haaland. Đó là chiến thắng đầu tiên của Na Uy ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup. Trước đó, Na Uy mới chỉ hai lần góp mặt ở vòng knock-out các giải đấu lớn và đều thất bại trước Italy tại World Cup 1938 và World Cup 1998.

Thực tế, một nửa số chiến thắng của Na Uy tại World Cup đến từ chính kỳ giải năm nay (3/6 chiến thắng). Tuy nhiên, HLV Solbakken chắc chắn chưa muốn dừng lại khi đang sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, đặc biệt là trên hàng công.

Erling Haaland và Martin Odegaard khiến trận đấu giữa Brazil và Na Uy tiềm ẩn nhiều biến số. (Ảnh: AP)

Erling Haaland đã ghi bàn trong 13 trận quốc tế chính thức liên tiếp, với tổng cộng 25 bàn thắng. Nếu tiếp tục lập công trước Brazil, tiền đạo của Manchester City sẽ trở thành cầu thủ châu Âu thứ tám ghi bàn trong 4 lần ra sân đầu tiên tại World Cup. Nếu làm được điều đó, Haaland sẽ là cầu thủ châu Âu đầu tiên kể từ Christian Vieri của Italy tại World Cup 1998 đạt cột mốc này.

Không chỉ có Haaland, Martin Odegaard cũng đang thi đấu nổi bật. Sau đường kiến tạo cho Antonio Nusa ghi bàn trước Bờ Biển Ngà, tiền vệ Arsenal có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử kiến tạo ở cả bốn trận World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, HLV Solbakken sẽ phải cải thiện khả năng phòng ngự. Na Uy đã ghi 10 bàn nhưng cũng thủng lưới 8 lần sau 4 trận tại World Cup 2026. Trước hàng công sở hữu Vinicius và Matheus Cunha, họ khó có thể tiếp tục mắc nhiều sai lầm.

Dự đoán Brazil vs Na Uy

Dự đoán Brazil - Na Uy: Đội nào thắng?

Brazil nhiều khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng thế trận có thể bị kéo giãn nếu Na Uy tìm được nhịp phản công. Đây là kiểu trận đấu mà quyền kiểm soát không đủ để bảo đảm ưu thế tuyệt đối, bởi Haaland chỉ cần một vài pha bóng thuận lợi để tạo khác biệt.

Với cách tiếp cận "được ăn cả, ngã về không" của Na Uy, khả năng cả hai đội cùng ghi bàn là khá cao. Na Uy có thành tích đối đầu khá tốt trước Brazil. Hai đội gặp nhau 4 lần và Na Uy chưa từng thua, với 2 chiến thắng cùng 2 trận hòa. Đáng chú ý, trong lần gần nhất Na Uy góp mặt tại World Cup năm 1998, họ từng đánh bại Brazil 2-1 ở vòng bảng.

Tuy nhiên, nếu Casemiro, Bruno Guimaraes và các trung vệ kiểm soát tốt khu vực trước vòng cấm, Brazil sẽ có điều kiện ép sân lâu hơn. Na Uy vẫn đủ sức ghi bàn, nhưng sự đa dạng trong các pha tấn công giúp Brazil có cơ hội thắng nhỉnh hơn.

Dự đoán tỷ số: Brazil 2-1 Na Uy.