SHB kích hoạt chiến dịch 60 ngày chuyển đổi tăng tốc cho tiểu thương

Đồng hành cùng Chương trình “60 ngày cao điểm chuyển đổi” của Cục Thuế (Bộ Tài chính), SHB triển khai chiến dịch hỗ trợ hộ kinh doanh trên toàn quốc, tập trung vào đào tạo trực tiếp tại địa bàn và cung cấp các giải pháp tài chính - công nghệ chuyên biệt. Mục tiêu của SHB là giúp tiểu thương tiếp cận dễ dàng hơn với các quy định thuế mới, giảm áp lực giấy tờ và chuẩn hóa việc quản lý dòng tiền trong giai đoạn chuyển đổi.

Giải đáp vướng mắc thuế ngay tại địa bàn

Chương trình “60 ngày cao điểm chuyển đổi” được triển khai theo Quyết định 3389/QĐ-BTC với mục tiêu thay thế phương thức thuế khoán bằng mô hình kê khai, gắn với hóa đơn điện tử và quản lý doanh thu minh bạch hơn. Đây là bước thay đổi lớn, đòi hỏi hộ kinh doanh phải nhanh chóng thích ứng với quy trình mới và công nghệ số.

Nắm bắt nhu cầu cấp thiết, với định hướng đồng hành cùng sự phát triển ổn định của khách hàng, SHB chính thức triển khai chương trình “60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh - Đổi mới để vươn tầm”, tập trung hỗ trợ tiểu thương và hộ kinh doanh trên toàn quốc thích ứng với mô hình thuế mới. Thông qua hoạt động đến tận nơi, hỗ trợ tại chỗ, SHB kỳ vọng giúp hộ kinh doanh tháo gỡ vướng mắc ngay lập tức và từng bước xây dựng nền tảng quản lý hiệu quả, bền vững hơn.

Chiến dịch 60 ngày chuyển đổi tăng tốc cho tiểu thương được SHB triển khai.

Theo đó, các chi nhánh SHB tại Hà Nội đã tổ chức chuỗi hội thảo chuyên sâu cho hơn 350 tiểu thương, quy tụ các chuyên gia thuế và luật học từ những đơn vị uy tín tại từng địa bàn. Tại đây, các chuyên gia đã trực tiếp cập nhật những điểm mới quan trọng trong chính sách thuế, giải thích chi tiết cách chuyển đổi từ mô hình thuế khoán sang kê khai, cũng như các thủ tục cần lưu ý nếu hộ kinh doanh muốn chuyển lên mô hình doanh nghiệp trong thời gian tới. Những nội dung này đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của tiểu thương - nhóm đang chịu nhiều áp lực khi phải làm quen với quy định mới.

Theo ghi nhận, phần lớn câu hỏi của hộ kinh doanh tập trung vào cách tính thuế theo mức doanh thu, đặc biệt với nhóm doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm liệu có phải mở tài khoản riêng hay không; nhóm doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm thì mức thuế phải nộp có tương đương doanh nghiệp hay không và có nên chuyển đổi mô hình để được hưởng các chính sách ưu đãi. Không ít hộ kinh doanh cũng lo lắng về việc khấu trừ chi phí khi thiếu chứng từ hợp lệ, chẳng hạn chi phí thuê mặt bằng chỉ thanh toán bằng tiền mặt.

Hội thảo giải đáp tư vấn của SHB thu hút đông đảo tiểu thương tham dự.

Tại mỗi hội thảo, các chuyên gia đã giải đáp toàn bộ vướng mắc, hướng dẫn chi tiết từng bước để hộ kinh doanh hiểu đúng trách nhiệm kê khai, xác định chính xác mức thuế theo quy mô hoạt động và chuẩn hóa sổ sách theo quy định mới. Đây là khó khăn lớn nhất của tiểu thương và cũng là nội dung SHB cùng chuyên gia đã hỗ trợ tháo gỡ, giúp người kinh doanh yên tâm hơn trong giai đoạn chuyển đổi.

Trong giai đoạn tới, các Chi nhánh trên toàn hệ thống SHB sẽ nối tiếp triển khai hoạt động tư vấn, giải đáp theo hình thức hội thảo tập trung hoặc gặp gỡ từng hộ kinh doanh, tùy đặc điểm từng khu vực và văn hóa địa bàn. Ngân hàng đặt mục tiêu trong thời gian tới không chỉ hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ đúng quy định thuế, mà còn đồng hành trong quá trình chuẩn hóa quản lý và từng bước chuyển đổi số.

Hệ sinh thái tài chính toàn diện nâng bước tiểu thương

Song song với việc trực tiếp đồng hành và hỗ trợ tại điểm kinh doanh, SHB mang đến cho tiểu thương bộ giải pháp tài chính thiết thực, phù hợp với nhu cầu hằng ngày.

Chủ hộ khi mở tài khoản có thể chọn số đẹp dễ nhớ, tăng sự chuyên nghiệp khi giao dịch với đối tác. SHB miễn phí phát hành thẻ ghi nợ quốc tế online và hoàn tiền tới 3,6 triệu đồng/năm, rất hữu ích cho các khoản chi nhập hàng, thanh toán hoặc quảng cáo trực tuyến.

Tài chính thông minh cho tiểu thương 4.0.

Thêm vào đó, để khuyến khích tiểu thương bước vào thanh toán số, SHB tặng 68.000 đồng “lộc phát” cho 1.000 khách hàng đầu tiên đăng ký Loa thanh toán. Người duy trì gói dịch vụ còn được cộng thêm thời gian sử dụng; 500 khách hàng đầu tiên đủ điều kiện sẽ được trải nghiệm trọn bộ Loa thanh toán - SIM - data miễn phí 1 năm, giúp hộ kinh doanh yên tâm thử nghiệm phương thức thanh toán mới mà không lo chi phí.

Với nhu cầu xoay vòng vốn nhanh, SHB thiết kế gói vay kinh doanh linh hoạt, không cần tài sản đảm bảo, tài trợ đến 85% nhu cầu vốn, tối đa 300 triệu đồng, lãi suất chỉ từ 0,05%/ngày và không tính lãi nếu tất toán trong ngày - đúng với nhu cầu nhập hàng, bổ sung nguyên liệu của tiểu thương.

Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho tiểu thương “cất cánh”.

Những hỗ trợ này không phải là “ưu đãi để thu hút”, mà là những gì SHB xây dựng dựa trên thói quen thật, nỗi lo thật và nhu cầu thật của người kinh doanh nhỏ, những người đang bước sang một giai đoạn mới đầy cơ hội nhưng cũng không ít bỡ ngỡ.

Đại diện SHB chia sẻ, thời điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đang tạo ra rất nhiều áp lực cho hộ kinh doanh. Không chỉ làm quen với quy trình mới, mà còn là gánh nặng sổ sách, hóa đơn và những chi phí phát sinh khi phải tuân thủ đúng quy định. Nhiều tiểu thương vốn quen kinh doanh theo kinh nghiệm, ít sử dụng công nghệ nên việc áp dụng hóa đơn điện tử, lưu trữ chứng từ hay xác định doanh thu chịu thuế khiến họ lo lắng, thậm chí sợ sai. Trong khi đó, sức mua chưa hoàn toàn phục hồi, chi phí đầu vào vẫn tăng khiến họ càng thận trọng hơn.

“Chúng tôi hiểu rằng đằng sau mỗi con số thuế là câu chuyện mưu sinh của những người ngày bán hàng, tối tính toán. Vì vậy, điều tiểu thương cần lúc này không chỉ là một công cụ hay thiết bị, mà là một đơn vị đồng hành có thể giải thích dễ hiểu, hướng dẫn từng bước và cùng họ tháo gỡ những vướng mắc rất đời thường trong kinh doanh. SHB mong muốn đồng hành theo đúng nghĩa ấy không chỉ bằng các giải pháp tài chính, mà bằng sự lắng nghe và hỗ trợ thực chất để hộ kinh doanh tự tin bước qua giai đoạn chuyển đổi”, vị đại diện này nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động hỗ trợ tại nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ... duy trì mô hình tư vấn trực tiếp và bổ sung những công cụ quản lý mới để tiểu thương dễ dàng thích ứng với quy định thuế. Ngân hàng cũng đang hoàn thiện giải pháp phần mềm bán hàng tích hợp xuất hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế - một bước tiến quan trọng giúp hộ kinh doanh giảm đáng kể thời gian xử lý sổ sách, hạn chế sai sót và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động.

Nhìn xa hơn giai đoạn 60 ngày, SHB đang xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho tiểu thương từ thanh toán, quản lý dòng tiền, vay vốn linh hoạt đến các giải pháp tích lũy an toàn, với mục tiêu mang lại một trải nghiệm mượt mà, tiện lợi và an toàn tuyệt đối. SHB luôn cam kết đồng hành lâu dài, trở thành đối tác tin cậy trong suốt hành trình kinh doanh của tiểu thương, từ những bước chuyển nhỏ hôm nay đến sự phát triển bền vững trong tương lai.

