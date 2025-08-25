SATRA tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

(VTC News) -

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) - vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động thương mại toàn cầu còn nhiều bất ổn, tuy nhiên SATRA vẫn đạt được những kết quả tích cực trên cả mặt trận sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng.

Thương mại điện tử tăng trưởng 63,2%, đóng góp hơn 31% vào doanh thu mảng bán lẻ của SATRA.

Kết quả tích cực trong bối cảnh khó khăn

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu toàn hệ thống SATRA đạt 50,1% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 49,6% kế hoạch. Riêng công ty mẹ ghi nhận doanh thu đạt 50,6% và lợi nhuận đạt 87,1% so với kế hoạch.

Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, trong đó nổi bật là mảng thương mại điện tử với mức tăng trưởng 63,2%, đóng góp hơn 31% doanh thu bán lẻ. Mảng sản xuất phục vụ xuất khẩu tiếp tục mang lại nguồn thu ngoại tệ quan trọng trong bối cảnh tỷ giá biến động, giúp củng cố dòng tiền và tài chính doanh nghiệp.

Đồng thời, SATRA tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường, hợp tác chiến lược với các đối tác lớn như HURC, UEH.. và Liên đoàn Lao động TP.HCM, đưa hàng Việt chất lượng cao đến tay người tiêu dùng, nhất là người lao động.

SATRA cần kiên trì mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và đạt hai con số trong các năm tiếp theo.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, 6 tháng qua, Đảng bộ SATRA đã hoàn tất việc chuyển đổi mô hình tổ chức Đảng sang cấp cơ sở và tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ, Đảng bộ bộ phận và đặc biệt là Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy và toàn thể người lao động SATRA trong 6 tháng đầu năm. Ông Dũng nhấn mạnh, SATRA cần kiên trì mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và đạt hai con số trong các năm tiếp theo.

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị SATRA đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và nâng cao tỷ trọng thương mại điện tử trong cơ cấu doanh thu. Cùng với đó là tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành, tự động hóa quy trình để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị. Trong công tác đầu tư, đồng chí yêu cầu SATRA chủ động phối hợp các sở ngành tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các mặt bằng đang khai thác.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Đảng ủy SATRA tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các đơn vị có nguy cơ phát sinh tiêu cực. Đồng thời, cần chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và nâng cao tỷ trọng thương mại điện tử trong cơ cấu doanh thu là trọng tâm chiến lược của SATRA. (Ảnh: SATRA)

Tập trung thực hiện nhiệm vụ “5 rõ”

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SATRA – nhấn mạnh yêu cầu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo phương châm “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm. SATRA cần chủ động sáng tạo trong tìm kiếm mô hình kinh doanh mới, mở rộng thị trường và khách hàng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là công tác cổ phần hóa công ty mẹ.

Về xây dựng Đảng, ông Nghĩa yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với “Dân vận khéo”, hướng đến chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và Đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị, Đảng ủy Tổng Công ty tuyên dương 5 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025, đồng thời khen thưởng các cán bộ, đảng viên có đóng góp tích cực trong tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VII.

SATRA đang cho thấy sự chủ động, bản lĩnh và quyết tâm cao trong giai đoạn còn lại của năm 2025, vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, vừa giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh toàn diện.