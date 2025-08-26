SATRA khắc sâu sứ mệnh vì cộng đồng

(VTC News) -

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) thường được xem như một công cụ truyền thông. Nhưng với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA), đây không phải là chiến lược nhất thời mà là sứ mệnh gắn liền với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Hội thao “Khỏe để công tác tốt” thu hút hơn 500 vận động viên, cổ động viên tham gia.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, SATRA đã xác định triết lý vì cộng đồng là giá trị cốt lõi, định hướng cho mọi hoạt động. Theo Tổng Giám đốc Lâm Quốc Thanh, đây không phải là một lựa chọn, mà là kim chỉ nam song hành cùng mục tiêu kinh doanh, để phát triển bền vững và mang lại lợi ích chung cho xã hội.

Đặt con người làm trung tâm phát triển

Sứ mệnh vì cộng đồng được SATRA triển khai trước hết từ chính đội ngũ nội bộ. Chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên là cách doanh nghiệp xây dựng nền tảng vững chắc.

Minh chứng là Hội thao “Khỏe để công tác tốt” được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM với sự tham gia sôi nổi của các đơn vị thành viên. Sự kiện này không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên – những giá trị tạo nên sức mạnh nội tại của SATRA. Tổng Giám đốc Lâm Quốc Thanh khẳng định: “Hội thao không đơn thuần là rèn luyện sức khỏe, mà còn khơi dậy năng lượng tích cực, tinh thần gắn kết, chuẩn bị cho tập thể SATRA chinh phục những mục tiêu mới.”

Nhiều năm qua, SATRA liên tục mở rộng các hoạt động vì cộng đồng.

Lan tỏa lòng nhân ái đến cộng đồng

Không dừng ở nội bộ, SATRA tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện hướng đến cộng đồng. Mới đây, hơn 300 cán bộ, nhân viên SATRA đã tham gia chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, đóng góp 100 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân. Theo ông Lâm Quốc Thanh, đây là hành động thiết thực thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội: “Nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam không của riêng ai. SATRA luôn đồng hành để xoa dịu nỗi đau ấy, bằng cả vật chất và tinh thần.”

“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và thể hiện trách nhiệm của SATRA vì cộng đồng nói chung cũng như trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động Tổng Công ty trong công tác chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng nói riêng.

Trong tháng qua, SATRA đã tặng các phần quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách,các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn người có công tại các phường Bình Tiên; Phường Diên Hồng; Phường Bình Hưng; Phường Khánh Hội; Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM, với tổng trị giá 145 triệu đồng.

Nhiều năm qua, SATRA liên tục mở rộng các hoạt động vì cộng đồng như tổ chức tặng quà Tết cho gia đình khó khăn; tham gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa. Mỗi hành động đều xuất phát từ sự chân thành, hướng đến mục tiêu chung tay xây dựng một xã hội nhân văn.

Tổng Giám đốc Lâm Quốc Thanh nhấn mạnh: “Chúng tôi quan niệm rằng sự phát triển của SATRA chỉ có ý nghĩa khi đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng. ‘SATRA vì cộng đồng’ không phải là khẩu hiệu, mà là lời cam kết xuyên suốt trong chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi.”

Kết nối giá trị doanh nghiệp với lợi ích xã hội

Qua hàng loạt chương trình, SATRA khẳng định trách nhiệm xã hội không phải gánh nặng hay công cụ “đánh bóng”, mà là giá trị nền tảng, góp phần nâng cao thương hiệu và tạo dựng sự tin yêu trong lòng cộng đồng.

“Một doanh nghiệp chỉ thật sự lớn mạnh khi biết sẻ chia và cống hiến cho xã hội” – thông điệp này đã và đang được SATRA hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, biến triết lý kinh doanh thành hành động, vì một tương lai phát triển bền vững, nhân văn.

Ngoài ra, việc chăm lo cho người lao động SATRA cũng là cách SATRA thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, hơn 5.500 đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn được Công đoàn SATRA hỗ trợ, thăm hỏi.. với tổng số tiền trao hơn 2,7 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm CĐ” trị giá 30tr đồng; hơn 12.500 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên", trị giá hơn 820 triệu đồng.