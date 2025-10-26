Sao mạng 4 tuổi có 20 triệu fan tại Trung Quốc bị lăng mạ, bắt nạt

(VTC News) -

Yang Yiyao, sinh ngày 30/10/2020 tại Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, miền nam Trung Quốc, được biết đến rộng rãi trên mạng với biệt danh "Tiểu bánh bao thịt". Sở hữu hơn 20 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, cô bé là một trong những ngôi sao nhí có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc.

Kể từ khi ra mắt kênh vào tháng 3/2021, Yang trở nên nổi tiếng và được hâm mộ nhờ ngoại hình dễ thương, tính cách hoạt bát và khiếu hài hước. Những trò nghịch ngợm độc đáo của cô bé mang lại niềm vui và bất ngờ cho nhiều người xem.

Trong một video đăng tải vào tháng 8/2022, Yang lúc đó mới 2 tuổi, đang đắp mặt nạ và cố gắng mở một chai nước uống lớn gần bằng mình. Clip nhận được hơn 3,5 triệu lượt thích vì quá đáng yêu.

Một video khác vào tháng 4/2022 có tựa đề "Con gái tôi đã lớn và biết tự tắm rửa" cho thấy Yang tự tắm trong khi bố mẹ không để ý. Tã bị ướt và cơ thể nhỏ bé của cô bé run rẩy vì lạnh, video này mang về hơn 3,2 triệu lượt thích.

Hình ảnh trong clip bé Yang bế 3 chú cún con không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc mà cũng được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội Việt Nam.

Sự nổi tiếng của cô bé nhanh chóng chuyển hóa thành tiền. Doanh thu quảng cáo của tài khoản này được ước tính vượt quá 140.000USD (khoảng 3,6 tỷ đồng) mỗi tháng.

Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên sự chỉ trích từ dân mạng Trung Quốc rằng các video bị dàn dựng và bố mẹ đang vắt kiệt con gái để kiếm tiền. Cô bé 4 tuổi có dấu hiệu làm việc quá sức và đôi khi xuất hiện với "quầng thâm" dưới mắt. Cô bé cũng hoãn việc đi học mẫu giáo vì lịch quay phim dày đặc.

Tranh cãi lên đến đỉnh điểm sau một video đăng tải vào tháng 2, cho thấy Yao bị một bé trai ngáng chân, khiến cô bé ngã và khóc. Một dân mạng bình luận: "Cậu bé đó đã nhiều lần chơi khăm cô bé như vậy. Điều này rất nguy hiểm". Tuy nhiên, người mẹ đáp lại: "Lần trước chúng tôi chưa quay hình bị lỗi, nên tôi đã bảo cậu bé làm lại nhẹ nhàng hơn".

Những lời chỉ trích cha mẹ đã leo thang thành các cuộc tấn công cá nhân nhắm vào bé gái. Trong buổi phát sóng trực tiếp gần đây, mẹ của Yang tiết lộ rằng tin nhắn riêng tư của cô ngập tràn những lời bình luận ác ý nhắm vào con gái mình.

Những bình luận nguyền rủa, nói cô bé không sống thọ và lăng mạ bé là “thiểu năng trí tuệ” thường được gửi đến. Người mẹ nghẹn ngào: "Khi tôi nói họ bình luận con tôi thiểu năng trí tuệ, thực ra đã nói giảm nói tránh rồi. Tôi thậm chí không dám nhắc lại những ngôn từ thù hằn đó".

Nhiều dân mạng Trung Quốc chuyển từ xót thương cho em bé phải làm việc quá nhiều sang tấn công mạng xúc phạm Yang và gia đình.

Người mẹ cũng tuyên bố sẽ thực hiện hành động pháp lý để bảo vệ con gái. "Chúng tôi không phải người nổi tiếng, chỉ là một gia đình bình thường sống hạnh phúc ở quê nhà. Nếu việc phỉ báng và tấn công liên tục này tiếp diễn, tôi sẽ không nói thêm lời nào cho đến khi luật sư của tôi can thiệp".

Tuy nhiên, những phát ngôn này đã gây ra một làn sóng hoài nghi và chỉ trích khác trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng bình luận: "Lúc cô kiếm tiền từ con mình thì sao? Giờ cô lại dùng con bé làm lá chắn chống lại chỉ trích sao?".

Một ý kiến khác gay gắt hơn: "Chỉ qua vài video, rõ ràng là cô bé đang bị bắt diễn trước máy quay. Cảm giác rất gượng ép. Đó là cái giá phải trả cho việc chạy theo lượt xem. Nó không chỉ mang lại tiền bạc, mà còn cả những mặt tiêu cực đi kèm".

Trong khi đó, nhiều người khác kêu gọi sự cảm thông: "Yang chỉ là một đứa trẻ, đừng để bạo lực mạng tấn công cô bé".