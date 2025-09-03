Sao mai Huyền Trang lần đầu kết hợp Oplus, thử sức với pop, rap

(VTC News) -

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm Quê hương Việt Nam tôi và Tôi yêu Việt Nam. MV đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ khi thử sức với dòng nhạc pop pha rap trẻ trung, khác hẳn hình ảnh trữ tình dân gian quen thuộc trước đây.

Một trong những điểm nhấn khiến MV Tôi yêu Việt Nam gây chú ý chính là sự xuất hiện của nhóm nhạc Oplus. Nổi lên từ cuộc thi X-Factor 2014 với danh hiệu Á quân, Oplus được biết đến là nhóm nhạc bền bỉ, có kỹ thuật thanh nhạc tốt và gu âm nhạc tinh tế. Hơn 10 năm qua, nhóm hoạt động đều đặn, phát hành nhiều album và gần đây gây tiếng vang với dự án làm mới các ca khúc cách mạng #VN1945.

Sao mai Huyền Trang thử sức với pop, kết hợp nhóm Oplus.

Ca sĩ Huyền Trang chia sẻ: "Tôi muốn mời Oplus vì cả 4 thành viên đều có giọng hát rất hay và cá tính. Tôi đã trao đổi để nhạc sĩ phối khí phân chia câu hát, bè phối sao cho tôi hòa nhập như thành viên trong nhóm, chứ không phải nhóm chỉ là khách mời. Nhờ vậy, khi nghe bản thu, khán giả sẽ thấy đó là một bản hòa ca đầy năng lượng".

Nền tảng thanh nhạc được đào tạo bài bản cùng kinh nghiệm biểu diễn dày dặn giúp Huyền Trang thuận lợi trong việc xử lý các ca khúc nhạc nhẹ. Với MV Tôi yêu Việt Nam lần này, Huyền Trang hào hứng khi hát cùng nhóm Oplus mà không hề có sự lo lắng nào cả.

Khi nghe phần hát trong MV, khán giả nhận thấy nữ ca sĩ hát rất tự tin, hoà bè cùng nhóm Oplus như một thành viên, đó chính là một trong những yếu tố mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Phần hình ảnh MV Tôi yêu Việt Nam do đạo diễn Nguyễn Anh Dũng thực hiện trong studio với công nghệ và kỹ xảo hiện đại. MV không đi theo lối kể chuyện truyền thống mà sử dụng các lớp hình ảnh chuyển động nhanh, lát cắt hợp lý, giúp khán giả bị cuốn theo từng câu hát.

MV "Tôi yêu Việt Nam" mang màu sắc tươi mới, trẻ trung.

MV giàu năng lượng, hiện đại, thể hiện được sự hào hùng, vừa mang nhiều nét trẻ trung, hiện đại như chính sức trẻ của một Việt Nam đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới.

Cùng thời điểm phát hành Tôi yêu Việt Nam, Huyền Trang còn giới thiệu MV Quê hương Việt Nam tôi (nhạc sĩ Tuấn Phương, lời Lê Tự Minh), mang màu sắc hoài niệm, gợi nhớ âm nhạc thập niên 90. Với những cảnh quay đẹp từ Bình Liêu (Quảng Ninh) đến biển Nha Trang, cột cờ Lũng Cú (Hà Giang)…, MV như một bức tranh giàu cảm xúc, gợi nhắc về vẻ đẹp thanh bình tươi đẹp của đất nước.

Bộ đôi MV ra mắt dịp Quốc khánh 2/9 thể hiện rõ tinh thần sáng tạo không ngừng của Huyền Trang: Một mặt, cô mạnh dạn thử sức với nhạc nhẹ, kết hợp cùng nhạc sĩ và nhóm nhạc trẻ; mặt khác, vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống, khơi gợi tình yêu quê hương qua ca khúc trữ tình.