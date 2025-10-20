Salaman Việt Nam - phụ kiện công nghệ cao, kiến tạo trải nghiệm vượt trội

(VTC News) -

Sự khởi đầu của một tầm nhìn rộng lớn

Bắt đầu từ Thâm Quyến - nơi được mệnh danh là “thủ phủ công nghệ của thế giới”, câu chuyện thương hiệu Salaman là sự khởi đầu của một tầm nhìn rộng lớn. Tại đây, những con người có cùng chung một khát vọng đã gặp nhau, mang theo ý chí tạo dựng một thương hiệu Á Đông đủ mạnh để vươn ra toàn cầu. Từ sự kết hợp ấy, Salaman ra đời - vừa mang tinh thần tỉ mỉ, chỉn chu trong kĩ thuật, vừa thấm đẫm khát vọng chinh phục thị trường quốc tế của người Việt.

Salaman Việt Nam - phụ kiện công nghệ chất lượng cao.

Tại Việt Nam, bên cạnh mục tiêu trở thành một doanh nghiệp sản xuất linh kiện công nghệ, Salaman còn mong muốn là người kiến tạo chuẩn mực mới trong lĩnh vực phụ kiện điện tử.

“Chất lượng thật, giá trị thật”

Với tầm nhìn trở thành thương hiệu phụ kiện công nghệ hàng đầu được công nhận về chất lượng và độ tin cậy, Salaman kiên định theo đuổi sứ mệnh mang đến những sản phẩm “Chất lượng thật, Giá trị thật”. Mỗi sản phẩm từ sạc nhanh, cáp kết nối đến sạc dự phòng hay tai nghe, đều là kết quả của quá trình kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, công nghệ tiên tiến và sự am hiểu nhu cầu người dùng Việt.

Ba giá trị nền tảng được Salaman xem như kim chỉ nam phát triển là chất lượng chuẩn hoá, sự tin cậy tuyệt đối và tinh thần đột phá. Tại Salaman, chất lượng sản phẩm không dừng lại ở lời cam kết, mà còn phải được kiểm định bằng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Thêm vào đó, tin cậy là một trong những yếu tố cốt lõi, bảo đảm sản phẩm an toàn, bền bỉ và thân thiện với thiết bị. Tinh thần đột phá thể hiện ở khát vọng không ngừng cải tiến, ứng dụng những công nghệ mới, trong đó có công nghệ GaN đang dẫn đầu xu hướng sạc thông minh toàn cầu.

Năng lực thương hiệu: R&D và Chuẩn hóa Chất lượng

Điểm khác biệt lớn nhất của Salaman nằm ở năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như khả năng chuẩn hóa chất lượng. Thương hiệu đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược với Đại học Bách Khoa Hà Nội - cái nôi của khoa học ứng dụng và công nghệ kỹ thuật tại Việt Nam. Thông qua sự hợp tác này, các sản phẩm Salaman được kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật cao nhất, từ giai đoạn thử nghiệm đến kiểm tra độ bền và an toàn.

Thương hiệu Salaman thiết lập quan hệ hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội - cái nôi của khoa học công nghệ kỹ thuật Việt Nam.

Bên cạnh việc đầu tư vào nghiên cứu, Salaman chủ động làm chủ toàn bộ chuỗi sản xuất - từ kiểm soát nguồn nguyên liệu, vận hành dây chuyền cho đến khâu phân phối. Nhờ đó, thương hiệu có thể tối ưu chi phí, đảm bảo chất lượng đồng nhất và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Hệ thống phân phối rộng khắp cùng các cửa hàng chính hãng trên toàn quốc giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và được hỗ trợ bảo hành nhanh chóng.

Danh mục sản phẩm đa dạng cùng hiệu năng đặc trưng

Salaman đã xây dựng một danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm các dòng như Salaman Nano, Salaman Edge và Salaman NextGen. Mỗi dòng sản phẩm đều mang những hiệu năng đặc trưng, riêng biệt.

Salaman Edge - một trong ba dòng sản phẩm với hiệu năng đặc trưng.

Salaman Nano thể hiện triết lý tối giản với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt - điển hình là giá đỡ điện thoại xoay 360° bằng cơ chế hút chân không, mang lại trải nghiệm tiện lợi và tinh tế cho người dùng. Salaman Edge chinh phục thị trường bằng công nghệ sạc nhanh GaN, hỗ trợ PD, QC và PPS, đảm bảo khả năng sạc mát, ổn định và hiệu suất cao. Trong khi đó, dòng NextGen với công nghệ tiên tiến được xem là biểu tượng cho bước tiến công nghệ mà Salaman đang theo đuổi - mạnh mẽ, an toàn và tối ưu đến từng chi tiết.

Không dừng lại ở phụ kiện điện thoại, Salaman còn phát triển thêm các sản phẩm như loa, tai nghe và thiết bị hỗ trợ thông minh, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái công nghệ toàn diện, nơi chất lượng kỹ thuật song hành cùng phong cách sống hiện đại.

Từ những bước đi đầu tiên, thương hiệu Salaman đã nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất, phát triển mạng lưới phân phối toàn quốc và xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với ba yếu: kỹ thuật - phong cách - tin cậy. Mỗi năm, hàng trăm nghìn sản phẩm Salaman được đưa đến tay người tiêu dùng, đóng góp vào sự phát triển của ngành phụ kiện công nghệ Việt Nam.