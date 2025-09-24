Saigon Co.op tung ưu đãi thiết yếu giúp hộ gia đình tiết kiệm

(VTC News) -

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ cả về quy mô lẫn hành vi tiêu dùng.

Theo báo cáo định kỳ kinh tế - xã hội do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố gần đây cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 8 tháng đầu năm 2025 tăng 3,25% so với cùng kỳ, trong khi thu nhập khả dụng của nhiều hộ gia đình chỉ tăng nhẹ. Điều này khiến người tiêu dùng thận trọng hơn, ưu tiên hàng thiết yếu, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Saigon Co.op tiếp tục phát huy vai trò điều tiết thị trường, góp phần ổn định chi tiêu của xã hội qua loạt chương trình khuyến mãi hàng thiết yếu đến 50%, đáp ứng đúng nhu cầu, đúng mùa vụ, giúp hộ gia đình đặc biệt là những gia đình đông thành viên, tiết kiệm hàng trăm nghìn đồng mỗi tháng.

Người tiêu dùng chọn mua hóa phẩm size đại để tiết kiệm hơn, phù hợp với thói quen tiêu dùng.

Sản phẩm dung tích lớn – đáp ứng thói quen mua sắm tiết kiệm

Khảo sát hành vi mua sắm gần đây cho thấy, người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên sản phẩm hóa phẩm dung tích lớn để tiết kiệm chi phí đơn vị, vừa giảm tần suất đi mua sắm. Nhu cầu này càng tăng khi thời tiết mưa nắng thất thường làm gia tăng tần suất giặt giũ, tắm gội, vệ sinh nhà cửa. Bám sát nhu cầu đó, Saigon Co.op đưa vào danh mục ưu đãi đến 50% loạt sản phẩm như nước rửa chén, lau sàn, nước giặt xả, tẩy toilet, sữa tắm, dầu gội, dầu xả… từ các thương hiệu uy tín như Comfort, Downy, Omo, Ariel, VIM, Clear, Pantene….

Với mỗi sản phẩm dung tích từ 3 lít trở lên, khách hàng có thể tiết kiệm từ 20.000đ đến hơn 100.000đ so với mức giá thông thường, và nếu tính gộp theo nhu cầu tiêu dùng cả tháng, một hộ gia đình có thể tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng chi phí sinh hoạt mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Thực phẩm công nghệ, gia vị... được áp dụng ưu đãi mua nhiều giá rẻ, mua 2 tặng 1.

Một điểm nhấn đáng chú ý là hàng nhãn riêng Co.op cũng tham gia mạnh vào chương trình giảm giá. Các sản phẩm nước giặt, nước xả, nước lau sàn dung tích lớn từ 3.2 lít trở lên có lợi thế giá cạnh tranh chỉ từ 52.000đ/túi, thậm chí khi mua theo thùng khách hàng còn được ưu đãi sâu hơn, giá từ 168.000đ/thùng gồm 4 túi. Từ 26/09 – 28/09/2025 trong chương trình “Siêu ưu đãi”, khách hàng có hóa đơn từ 300.000đ được mua các sản phẩm trên với giá giảm đến 50%.

Nước giặt, nước xả Co.op dung tích lớn, sản phẩm tiêu biểu trong chương trình bình ổn của Saigon Co.op.

Điểm mạnh của Saigon Co.op nằm ở khả năng giữ giá hợp lý nhưng không giảm chất lượng. Lợi thế chuỗi cung ứng, quan hệ đối tác lâu dài với nhà sản xuất, cùng nhãn hàng riêng giúp hệ thống vừa duy trì giá ổn định, vừa kiểm soát chất lượng hàng hóa. Chương trình này đặc biệt có lợi cho các hộ gia đình đông thành viên, cơ sở kinh doanh dịch vụ, đồng thời gắn với xu hướng tiêu dùng xanh: Mua dung tích lớn giảm bao bì nhựa, hạn chế rác thải sinh hoạt.

Khuyến mãi bedding đúng mùa vụ, giúp khách hàng đổi mới không gian sống với chi phí hợp lý.

“Bedding Fair” – đón đầu nhu cầu mùa mưa và chuyển mùa

Song song đó, chương trình “Bedding Fair – Chăn gối êm, giá cực mềm” tập trung vào nhóm chăn, drap, gối – mặt hàng gắn liền với chất lượng giấc ngủ, thường được thay mới theo mùa. Thời điểm này, mùa Bắc bước vào giai đoạn se lạnh, nhu cầu dự trữ chăn ấm của người tiêu dùng cũng bắt đầu tăng; trong khi ở miền Nam lại ưu tiên loại drap mỏng, thoáng để ứng phó thời tiết oi bức.

Saigon Co.op tận dụng chính nhịp tiêu dùng theo mùa để tung ra gói khuyến mãi vừa kích cầu thị trường vốn chững lại, vừa giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm chất lượng với giá hợp lý. Theo đó, các bộ drap, chăn mền làm từ chất nhung/tencel/cotton/kate, ruột gối cao su có chất lượng cao được người tiêu dùng ưa chuộng được giảm từ 40% - 50%.

Khách hàng thành viên được hưởng đặc quyền về giá bán và điểm thưởng.

Hàng loạt chương trình hỗ trợ người tiêu dùng

Từ nay đến 1/10/2025, hơn 1.000 mặt hàng thuộc nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, đồ gia dụng… được Saigon Co.op áp dụng giảm giá, mua càng nhiều càng lợi trong loạt chương trình:

Thực phẩm tươi sống: từ 25/09 – 01/10/2025, đa dạng thực phẩm phục vụ cho bữa cơm hàng ngày như: cá diêu hồng, cá nục, thịt gà, rau mồng tơi, bắp cải tim, cam Úc, dưa hấu…. được giảm giá từ 10% - 20%.

Thực phẩm công nghệ: nhóm gia vị, thực phẩm chế biến, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, nước giải khát ưu đãi từ 15% - 33%, mua 2 tặng 1, mua càng nhiều giá càng rẻ

Ưu đãi cho khách hàng Thành viên: khách hàng sở hữu thẻ thành viên hạng mức Đồng – Bạc – Vàng – Bạch Kim được mua hàng với mức giá “hời” hơn từ 5% - 25%, hạng thẻ càng cao, càng được giảm nhiều. Tặng 250 điểm thưởng tương đương 50.000đ cho khách hàng mua thùng bia Sapporo Premium 330ml/500ml/650ml

Ưu đãi khách hàng mới trên Co.op Online: tặng Ecom Evoucher 10.000đ cho khách hàng mua sản phẩm sữa, chế phẩm từ sữa (không gồm sữa bột), thức uống dinh dưỡng từ 250.000đ.

Kệ hàng hóa phẩm nhãn riêng Co.op được trưng bày nổi bật để khách hàng dễ tiếp cận ưu đãi.

Vui lòng quét QR code để trải nghiệm: