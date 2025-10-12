Saigon Co.op nhận 3 giải thưởng Doanh nghiệp – Doanh nhân – Sản phẩm tiêu biểu

(VTC News) -

Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004–13/10/2025), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) được vinh danh cùng lúc ở ba hạng mục quan trọng: Doanh nghiệp - Doanh nhân - Sản phẩm tiêu biểu.

“Cú hat-trick” này khẳng định vị thế đầu tàu của Saigon Co.op trong hệ thống bán lẻ Việt, biểu tượng của tinh thần năng động, sáng tạo, nghĩa tình và trách nhiệm – đặc trưng của cộng đồng doanh nghiệp - doanh nhân TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM trao Bằng khen ghi nhận Saigon Co.op có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển Thành phố.

Dấu ấn tại lễ vinh danh doanh nghiệp Thành phố

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004–13/10/2025) quy tụ hơn 400 đại biểu là lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, các sở ngành, và cộng đồng doanh nghiệp tiêu biểu của Thành phố.

Hàng nhãn riêng Saigon Co.op – sản phẩm tiêu biểu TP.HCM 2025, đại diện cho xu hướng tiêu dùng xanh và hàng Việt chất lượng cao.

Trong khuôn khổ buổi lễ, UBND TP.HCM đã trao bằng khen cho ông Vũ Anh Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op vì những thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển Thành phố.

Cùng lúc, Saigon Co.op được UBND TP.HCM khen thưởng vì thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế Thành phố.

Đồng thời, Hàng nhãn riêng Saigon Co.op được HUBA công nhận là Sản phẩm tiêu biểu TP.HCM năm 2025 – ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong đổi mới, sáng tạo và phát triển hàng Việt chất lượng cao.

Ông Vũ Anh Khoa – đại diện thế hệ doanh nhân TP.HCM năng động, sáng tạo, trách nhiệm – vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND TP.

Vững vàng vị thế đầu ngành, dẫn dắt bán lẻ Việt

Trải qua 36 năm hình thành và phát triển, Saigon Co.op là đơn vị tiêu biểu của kinh tế hợp tác TP.HCM, đồng thời là thương hiệu bán lẻ thuần Việt lớn nhất cả nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Saigon Co.op và sự dẫn dắt của ông Vũ Anh Khoa cùng tập thể ban lãnh đạo đầy tâm huyết, đơn vị đã kiên định theo định hướng “kinh doanh gắn với phục vụ xã hội”, không ngừng đổi mới mô hình quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chuỗi bán lẻ xanh – hiện đại – nhân văn, hướng đến phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Mỗi sản phẩm nhãn riêng là cam kết của Saigon Co.op về chất lượng, giá trị Việt và trách nhiệm với người tiêu dùng.

Đặc biệt, Hàng nhãn riêng Saigon Co.op – được vinh danh là Sản phẩm tiêu biểu TP.HCM năm 2025 – là minh chứng cho năng lực sáng tạo, tự chủ và tầm nhìn phát triển hàng Việt của doanh nghiệp nội địa.

Hàng nhãn riêng Saigon Co.op được phát triển dựa trên 3 định hướng cốt lõi: An toàn – Chất lượng – Tiết kiệm, và được định vị bằng 5 giá trị khác biệt: Thân thiện môi trường – Tốt cho sức khỏe – Tiện ích hiện đại – Giữ trọn vị ngon Việt – Gắn kết cộng đồng.

Saigon Co.op xem hàng nhãn riêng là cam kết trong việc phát triển bền vững và tự hào thương hiệu Việt, gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm xã hội. Lấy người tiêu dùng làm trung tâm, mỗi sản phẩm đều được đầu tư nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn nguyên liệu, tiêu chuẩn sản xuất, thiết kế bao bì đến kiểm soát chất lượng, nhằm mang lại chất lượng vượt trội, giá trị thiết thực và niềm tin lâu dài.

Hàng nhãn riêng Saigon Co.op đã góp phần nâng tầm hàng Việt, liên kết chuỗi cung ứng nội địa và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn – đúng tinh thần “Sản phẩm xanh – Dịch vụ số – Giải pháp thông minh” của chương trình năm nay.

Hàng nhãn riêng Co.op trở thành lựa chọn chủ lực trong giỏ hàng của hàng triệu gia đình Việt.

Doanh nghiệp vì cộng đồng – thương hiệu gắn bó cùng Thành phố

Bên cạnh năng lực kinh doanh, Saigon Co.op còn là điển hình doanh nghiệp vì cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn thông qua các chương trình an sinh xã hội như Chuyến xe hạnh phúc, Co.op Cares, Hành trình hạnh phúc… Những chương trình này không chỉ mang ý nghĩa san sẻ cùng cộng đồng, mà còn thể hiện bản sắc nghĩa tình của doanh nghiệp TP.HCM.

Saigon Co.op là cầu nối lan tỏa tinh thần hàng Việt đến người tiêu dùng.

Việc cùng lúc được vinh danh ở ba hạng mục Doanh nghiệp – Doanh nhân – Sản phẩm tiêu biểu năm 2025 phản ánh năng lực thích ứng và bản lĩnh của Saigon Co.op trong phát triển kinh tế tập thể thời kỳ mới.

Trong bối cảnh kinh tế TP.HCM đang thúc đẩy mạnh mẽ các mô hình phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong lĩnh vực bán lẻ, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt và đóng góp tích cực vào công tác bình ổn thị trường, an sinh xã hội, hơn hết là một điển hình thành công của mô hình doanh nghiệp hợp tác xã hiện đại, năng động và đầy trách nhiệm xã hội.

