Sai thông tin trong trích lục kết hôn so với căn cước công dân, phải làm sao?

Độc giả hỏi:

Bố mẹ tôi theo như Căn cước công dân và Giấy khai sinh hiện tại thể hiện: mẹ tôi 05/5/1972, bố tôi 10/10/1970, tôi là con cả 13/9/1990 tuy nhiên khi tôi xin cấp trích lục bố mẹ tôi lại ra một trích lục ngày 27/3/1989, họ tên giống bố mẹ tôi nhưng thể hiện mẹ tôi 1970, bố tôi 1969. Vậy tôi phải làm sao để đưa thông tin của bố mẹ tôi về đồng nhất đây! Cải chính thế nào cải chính cái gì?

Trả lời:

Kính gửi Ông/Bà

Về câu hỏi này, mời Ông/Bà tham khảo quy định tại:

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch:

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch....

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Khoản này được hướng dẫn bởi khoản 1, 2 Điều 17 Thông tư số 04/2020/TT-BTP như sau:

Điều 17. Cải chính hộ tịch

1. Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch; không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.

2. Sai sót trong đăng ký hộ tịch là sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Tại Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch

.2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Để thực hiện thủ tục theo quy định tại các điều khoản trên, Ông/Bà tham khảo tại thủ tục: Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc được đăng tải và thực hiện trực tuyến trên trang Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.hanoi.gov.vn).

Đồng thời, Ông/Bà vui lòng liên hệ đến UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn theo quy định.