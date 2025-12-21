Sắc vóc đời thường gợi cảm của tân Miss Cosmo 2025

Ý tưởng này xuất phát từ trải nghiệm cá nhân khi người dì của cô phải cắt bỏ ngực chỉ hai ngày sau lễ tốt nghiệp của Yolina. Trong phần thuyết trình, cô cho biết từng gây quỹ thành công 20.000 USD cho Quỹ Nghiên cứu Ung thư Huntsman, với mong muốn hỗ trợ cả về tinh thần lẫn tài chính cho các gia đình khó khăn.