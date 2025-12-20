Đại diện Việt Nam dừng chân ở Top 10 Miss Cosmo 2025

(VTC News) -

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế Miss Cosmo 2025 diễn ra vào tối 20/12 tại TP.HCM với màn tranh tài của 71 người đẹp. Đại điện Việt Nam - Nguyễn Hoàng Phương Linh gây tiếc nuối khi dừng chân ở Top 10.

5 người đẹp được đi tiếp gồm: Philippines, Brazil, Mỹ, Panama và Myanmar.

Phương Linh dừng chân ở Top 10.

Tại cuộc thi năm nay, Phương Linh được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật của khu vực châu Á. Dù gặp một số vấn đề về mắt nhưng cô vẫn tham gia đầy đủ mọi sự kiện với tinh thần lạc quan và thái độ chủ động, gây ấn tượng với ban tổ chức.

Trên mạng xã hội, đại diện chủ nhà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, thân thiện bên các thí sinh khác. Từ các video bắt trend, những phút giây ngẫu hứng trên hành lang khách sạn, đến các cuộc trò chuyện giản dị khi di chuyển, cô đều thể hiện sự cởi mở, gần gũi, nhanh chóng chiếm được cảm tình của bạn bè quốc tế.

Phương Linh tạo được thiện cảm khi là thí sinh chủ nhà tại Miss Cosmo 2025.

Nguyễn Hoàng Phương Linh sinh năm 1999 tại TP.HCM, cao 1m75 với số đo 87-65-91 cm. Cô tốt nghiệp Đại học Washington với GPA 3.6/4.0 và hoàn thành chương trình cao đẳng Kinh doanh tại Houston với GPA 3.95/4.0. Trước khi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025, Phương Linh từng làm việc tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới và hiện là chuyên viên tại một tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Năm 2025, Phương Linh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 (Miss Cosmo Vietnam). Bên cạnh kỹ năng trình diễn, cô đặc biệt chú trọng dự án cộng đồng “Line2Life”, nâng cao sức khỏe tinh thần cho giới trẻ, cung cấp kiến thức cơ bản về các rối loạn tâm lý và kỹ thuật sơ cứu tinh thần.

Miss Cosmo là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do UniMedia sáng lập và lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024. Được vận hành bởi tổ chức Miss Cosmo, cuộc thi hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng trao quyền dành cho phụ nữ và tạo nên ảnh hưởng tích cực.