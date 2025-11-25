Rốn lũ cuối cùng Đắk Lắk ngổn ngang, đổ nát sau trận lũ lịch sử

Xã Hoà Xuân (Đắk Lắk) tan hoang sau cơn lũ lịch sử đi qua.
Chiều 25/11, tại xã Hoà Xuân (tỉnh Đắk Lắk) lũ bắt đầu rút. Xuân Hòa là điểm cuối cùng của cơn lũ đi qua.
Tại một số khu vực trũng thấp nhất, nước còn mấp mé cổng, nhưng những đường đi vẫn còn dưới mặt nước.
Cơn lũ đi qua hiện ra hoang tàn với những mái nhà đổ sập và nỗi đau xót hằn trên gương mặt người dân.
Ngôi nhà của người dân ở vị trí cao nhất của xã Hoà Xuân cũng bị nước ngập mái.
Người dân xã Hoà Xuân đứng trước khung cảnh hoang tàn, rác thải bủa vây sau lũ. Họ chờ đợi những đoàn thiện nguyện tiếp tế lương thực, thực phẩm và quần áo.
Tại các khu vực hành chính xã Hoà Xuân, rác thải từ mọi nơi tấp về, nền đường sụt lún.
Một cụ già xã Hoà Xuân ngồi dọn dẹp đống đổ nát trước nhà sau bão lũ.
Một số hộ dân tận dụng trời nắng lên, tranh thủ hong khô lúa đã mọc mầm.
Bà Bùi Thị Thu Thuỷ (57 tuổi) bật khóc nức nở khi hàng tấn lúa, tài sản duy nhất của nhà bị mọc mầm, có phơi khô rồi bán cũng chẳng ai mua.
Lực lượng quân đội, cảnh sát cơ động có mặt tại địa bàn xã Hoà Xuân khắc phục thiệt hại, hư hỏng giúp dân sau lũ
Theo báo cáo của UBND xã Hoà Xuân, trận lũ khiến khoảng 4.500 ngôi nhà bị ngập sâu. Trong đó, số nhà bị thiệt hại, hư hỏng khoảng 178 nhà; Số lượng trâu bò chết khoảng 150 con, lợn 170 con, gia cầm: 60.000 con; Khối lượng hạt giống hư hỏng khoảng 215,2 tấn, lương thực bị trôi, hư hỏng khoảng 4.000 tấn.
Hiện xã Hoà Xuân tập trung khắc phục cho người dân sớm ổn định đời sống, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk và các lực lượng chức năng sớm hỗ trợ về hệ thống điện, viễn thông.