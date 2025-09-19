Rộ tin chậm lương, cầu thủ giả đau trốn thi đấu: CLB Becamex TP.HCM lên tiếng

(VTC News) -

Sáng 19/9, câu lạc bộ Becamex TP.HCM (trước đây là Becamex Bình Dương, mới đổi tên trước mùa giải 2025-2026) đăng thông báo khẳng định "một số tin đồn và bài viết bên lề đã lan truyền những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh CLB và tinh thần cầu thủ".

Mạng xã hội vài ngày qua lan truyền thông tin đội chủ sân Bình Dương nợ lương cầu thủ. Một số thành viên của CLB Becamex TP.HCM phản ứng bằng cách cố tình thông báo chấn thương, giả đau để không thi đấu. Đội bóng phủ nhận hoàn toàn những thông tin này.

CLB Becamex TP.HCM phủ nhận tin đồn bất đồng nội bộ.

"Becamex TP.HCM xin khẳng định CLB chưa từng chậm trễ hay nợ bất kỳ khoản tiền nào của cầu thủ. Đây là nguyên tắc được duy trì xuyên suốt, thể hiện sự chuyên nghiệp và minh bạch. Một số vấn đề phát sinh trong công tác nhân sự gần đây đến từ những yếu tố khách quan liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh và quy định đặc thù. CLB đang tích cực phối hợp để sớm hoàn tất, đảm bảo lực lượng ổn định cho mùa giải.

Thông tin cho rằng trong đội có cầu thủ “giả đau” để né tránh thi đấu, hoặc bất đồng với HLV trưởng là hoàn toàn sai sự thật. Một số cầu thủ hiện gặp chấn thương thực sự, đã được bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán và xây dựng phác đồ điều trị cụ thể. CLB luôn đặt sức khỏe cầu thủ lên hàng đầu và sát cánh cùng họ trong quá trình hồi phục", câu lạc bộ Becamex TP.HCM tuyên bố.

Thông báo của đội bóng không nhắc đến hành động pháp lý đối với nguồn lan truyền thông tin được cho là sai lệch.

Becamex TP.HCM mới đổi tên từ Becamex Bình Dương từ mùa giải năm nay. Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Anh Đức là huấn luyện viên trưởng.

Sau 3 vòng đấu ở V.League 2025-2026, Becamex TP.HCM tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 1 chiến thắng và 2 thất bại. Ở đấu trường Cúp Quốc gia, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức là đại diện duy nhất của V.League bị đội bóng của giải Hạng Nhất loại.

Ngoài những tin đồn về bất đồng nội bộ, CLB Becamex TP.HCM cũng gặp rắc rối với 2 ngoại binh. Bộ đôi người Nigeria Ogochukwu và Ismaila không thể trở lại câu lạc bộ đúng hẹn do vấn đề về giấy tờ.