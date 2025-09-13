Quốc hội Nepal giải tán, dự kiến bầu cử mới vào tháng 3/2026

(VTC News) -

“Theo đề nghị của thủ tướng, quốc hội đã bị giải tán. Ngày bầu cử được ấn định là 5/3/2026”, ông Kiran Pokharel, cố vấn báo chí của tổng thống, nói với báo chí.

Cùng ngày, bà Sushila Karki, cựu chánh án Tòa án Tối cao, tuyên thệ nhậm chức thủ tướng, lãnh đạo giai đoạn chuyển tiếp kéo dài sáu tháng cho đến cuộc bầu cử. Trước đó, các cuộc biểu tình chống tham nhũng khiến chính phủ sụp đổ và buộc thủ tướng tiền nhiệm phải từ chức, tòa nhà quốc hội bị phóng hỏa.

Bà Sushila Karki tuyên thệ. (Ảnh: Reuters)

“Tôi, Sushila Karki... xin thề nhân danh đất nước và nhân dân sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách thủ tướng”, bà Karki, 73 tuổi - cũng là nữ chánh án đầu tiên của Nepal - phát biểu khi tuyên thệ trước Tổng thống Ram Chandra Paudel.

Quốc gia Himalaya với 30 triệu dân rơi vào hỗn loạn trong tuần qua sau khi lực lượng an ninh đụng độ với các cuộc tuần hành của thanh niên chống tham nhũng. Ít nhất 51 người thiệt mạng, đánh dấu tình trạng bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ năm 2008.

Quân đội sau đó giành lại quyền kiểm soát đường phố và áp đặt lệnh giới nghiêm.

Việc bổ nhiệm bà Karki - một thẩm phán nổi tiếng độc lập - diễn ra sau hai ngày đàm phán căng thẳng giữa Tổng tham mưu trưởng quân đội Ashok Raj Sigdel và Tổng thống Paudel, cùng đại diện phong trào thanh niên “Gen Z”. Hàng nghìn nhà hoạt động trẻ đã dùng ứng dụng Discord để tranh luận về hướng đi tiếp theo và thống nhất chọn bà Karki làm thủ tướng.

Xuất hiện trong bộ sari đỏ, bà Karki chỉ thực hiện nghi thức tuyên thệ, không phát biểu thêm. Bà mỉm cười, chắp tay cúi chào nhiều lần theo truyền thống.

“Đây là khoảnh khắc chiến thắng...cuối cùng khoảng trống quyền lực cũng đã chấm dứt", Amrita Ban, một người biểu tình thuộc Gen Z, chia sẻ.

“Chúng tôi đã làm được”, nhóm thanh niên Hami Nepal đăng trên Instagram, kêu gọi đoàn kết và tưởng nhớ những người đã hy sinh trong phong trào.

Ấn Độ, nước láng giềng, ra tuyên bố hoan nghênh việc thành lập chính phủ lâm thời và việc bổ nhiệm bà Karki, bày tỏ hy vọng điều này sẽ “giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định".

Phong trào biểu tình bùng lên từ những bất mãn kinh tế kéo dài. Theo Ngân hàng Thế giới, 1/5 thanh niên Nepal từ 15 đến 24 tuổi thất nghiệp, trong khi GDP bình quân đầu người chỉ đạt 1.447 USD.