Quảng Ngãi có thêm 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Ngày 24/9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề).

Lãnh đạo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bầu bổ sung.

Tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trình HĐND tỉnh Quảng Ngãi xem xét bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Công Hoàng (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia) và ông Đỗ Tâm Hiển (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường).

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bỏ phiếu tán thành, thông qua dự thảo Nghị quyết bầu ông Nguyễn Công Hoàng và ông Đỗ Tâm Hiển làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Công Hoàng (47 tuổi, quê xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Đại học Kiến trúc công trình, Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị; Chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước.

Ông Đỗ Tâm Hiển (44 tuổi, quê xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) có trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị; Chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước; Cử nhân ngôn ngữ Anh.