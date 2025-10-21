Quân chủng Phòng không - Không quân nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

Sáng 21/10, Quân chủng Phòng không - Không quân long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (22/10/1963 - 22/10/2025). Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.