Quân chủng Phòng không - Không quân nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

Sáng 21/10, Quân chủng Phòng không - Không quân long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (22/10/1963 - 22/10/2025). Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.
Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đọc diễn văn tại buổi lễ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Quân chủng Phòng không - Không quân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho Quân chủng Phòng không – Không quân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân.
Các đại biểu dự buổi lễ.
Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.