Podcast: Sống ảo có mệt không?

Trong số Podcast này chỉ ra góc nhìn thẳng thắn về những áp lực tâm lý, sự so sánh và những hệ quả âm thầm của việc duy trì hình ảnh sống ảo trên mạng xã hội.

Quỳnh Giang
