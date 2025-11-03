'Phở anh Hai' và 'Số 10 Đan Phượng' là gì mà gây sốt mạng?

(VTC News) -

Hai cụm từ “Phở anh Hai” và “Số 10 Đan Phượng” đang khiến mạng xã hội Việt “bùng nổ”, leo top tìm kiếm Google và ứng dụng gọi đồ ăn. Điều bất ngờ là chẳng có quán phở nào thật sự tồn tại ở địa chỉ đó. Tất cả bắt nguồn từ một tựa game “made in Vietnam” đang gây bão cộng đồng mạng.

Game “phở” kinh dị nhưng rất Việt Nam

Cụm từ “Phở anh Hai” và “Số 10 Đan Phượng” bắt nguồn từ sức lan tỏa của Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm phở của Anh Hai), một tựa game indie Việt Nam do nhóm lập trình viên trẻ phát triển, đang “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội.

Không quảng cáo rầm rộ, không đầu tư truyền thông, chỉ với vài video trải nghiệm từ các streamer và TikToker, “Quán phở anh Hai” trở thành hiện tượng mạng khiến hàng trăm nghìn người tò mò tải về chơi thử.

“Brother Hai’s Pho Restaurant” được phát triển trên Godot Engine bởi một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ban đầu, đây chỉ là đồ án tốt nghiệp, sau đó trở thành hiện tượng toàn cầu khi ra mắt miễn phí trên nền tảng itch.io, hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Mô phỏng bên trong “Quán phở anh Hai".

Các nguyên liệu để làm nên tô phở.

Game lấy bối cảnh một làng quê vùng Đan Phượng (Hà Nội). Người chơi hóa thân thành “Anh Hai”, chủ quán phở nhỏ nằm ở “số 10 Đan Phượng”, nơi vừa thân quen vừa kỳ lạ.

Từng chi tiết trong game được tái hiện tỉ mỉ đến mức ai cũng thấy “giống như nhà mình ở đầu ngõ”, từ nền gạch bông hoa văn cũ và tường sơn xanh lá mạ. Ghế nhựa xanh, lọ đũa và ớt tươi, bảng hiệu vàng chữ đỏ; trên tường dán tờ rơi khoan cắt bê tông, quảng cáo vay nóng và cả khẩu hiệu phòng chống ma túy, những “đặc sản thị giác” đặc trưng của Việt Nam.

Bên trong, chỉ có ba chiếc bàn nhỏ và vài vị khách lạ kỳ. Menu cũng rất “đời” với món phở tái, phở chín, phở bò viên, phở không hành và món đặc biệt là “phở không người lái”, đồng giá 15.000 đồng/bát. Các món phụ gồm cơm nguội 5.000 đồng/đĩa, quẩy 1.000 đồng/cái.

Menu cũng rất “đời” với món phở tái, phở chín, phở bò viên, phở không hành.

Nhiệm vụ của người chơi là phục vụ phở theo yêu cầu của khách. Người thích nhiều hành, người muốn thêm quẩy, có người lại đòi cơm nguội ăn kèm. Làm sai thì “Anh Hai” sẽ gọi cậu Vàng, chú chó trung thành nhưng đáng sợ, đến “xử lý”.

Từ một quán phở nhỏ, cốt truyện mở ra hàng loạt tình tiết kỳ dị, khách hàng bí ẩn và những kết cục khác nhau tùy cách bạn phục vụ.

Có người chơi nói vui: “Game này giống như game Cooking Mama (là một trò chơi video giả lập nấu ăn) vừa buồn cười vừa rờn rợn. Nhưng cái đáng sợ nhất là nó quá thật!”. Khách hàng trong game là cả xã hội thu nhỏ, nào là anh Grab mệt mỏi, fan MU thích cà khịa, quý bà sang chảnh, cụ già chỉ gọi “phở không người lái”, hay một “chàng quý bửu” gọi bạn là “onii-chan”. Mỗi nhân vật đều có tính cách riêng, lời thoại đặc trưng của đời sống mạng Việt.

Khách hàng đang ngồi ăn phở.

Từ đồ án sinh viên đến hiện tượng toàn cầu

Điều khiến cộng đồng ngạc nhiên là game được phát triển bởi một sinh viên Bách khoa trong vài tháng, không có tài trợ hay đội ngũ chuyên nghiệp.

Một người chơi nước ngoài nhận xét: “Tôi không hiểu hết câu chuyện, nhưng tôi cảm thấy như đang bước vào một Việt Nam thật sự, vừa thân thiện, vừa bí ẩn".

Game nhanh chóng lan truyền trên TikTok, YouTube, Reddit. Các streamer nổi tiếng đều đã thử chơi và chia sẻ khoảnh khắc “đổ mồ hôi hột” khi phục vụ khách trong quán phở “số 10 Đan Phượng”.

Nhiều người cho rằng, “Phở anh Hai” không chỉ là game giải trí, mà là minh chứng cho sức sáng tạo và cá tính của giới trẻ Việt trong lĩnh vực game độc lập (indie).

Từ bối cảnh bình dị là một quán phở ven đường, trò chơi đã “nấu” nên món đặc sản văn hóa độc đáo, khiến người chơi vừa bật cười, vừa nổi da gà. Nó khéo léo đưa những chi tiết “rất Việt” như biển quảng cáo cũ, tiếng xe máy nẹt pô, câu thoại pha chút “mặn mòi” vào trải nghiệm game, tạo nên cảm giác chân thật đến mức khó tin.

Quán được decor theo phong cách bình dân.

Người chơi luôn phải trông chừng cậu Vàng.

Hơn cả một trò chơi, “Brother Hai’s Pho Restaurant” chạm tới nỗi hoài niệm về một Việt Nam giản dị, hài hước nhưng đầy ẩn ức, thứ cảm xúc mà nhiều người trẻ đang vô thức tìm lại giữa thời đại số.

Không có quán phở nào mang tên “Phở anh Hai” ở Đan Phượng. Nhưng trong lòng người chơi, “số 10 Đan Phượng” giờ đã trở thành một tọa độ văn hóa mạng, nơi hội tụ tiếng cười, nỗi sợ, và cả niềm tự hào “game Việt làm ra được thế này cơ à?”.

“Phở anh Hai” đã trở thành biểu tượng mới của làn sóng sáng tạo trẻ Việt. Trong thời đại mà game không chỉ để chơi, mà còn để kể chuyện, để lưu giữ văn hóa, với nhiều người, “số 10 Đan Phượng” ghi một dấu ấn đáng nhớ, vừa là địa chỉ ảo trên bản đồ mạng, vừa là minh chứng thật cho tinh thần Việt, nhỏ bé, sáng tạo và không ngừng lan tỏa.