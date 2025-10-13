Phế Liệu VN: 'Số hóa' ngành phế liệu xây dựng vị thế dẫn đầu từ công nghệ

(VTC News) -

Phế Liệu VN - năng lực thu mua phế liệu vượt trội từ nền tảng số

Ngành thu mua phế liệu Việt Nam, một thị trường từ lâu đã hoạt động theo mô hình nhỏ lẻ, phân mảnh. Thực trạng này đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp và nhà máy: Quy trình thu gom thiếu an toàn, sự thiếu minh bạch trong định giá, cân đo, và các phức tạp về thủ tục pháp lý.

Nhận thấy bài toán đó, Phế Liệu VN mang đến giải pháp chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Với kinh nghiệm dày dặn trong ngành phế liệu, Phế Liệu VN đang "số hóa" ngành phế liệu truyền thống bằng cách xây dựng một hệ sinh thái thu mua dựa trên nền tảng công nghệ và quy trình chuẩn hóa, tạo ra một chuẩn mực mới chuyên nghiệp và uy tín.

Phế Liệu VN tập trung xây dựng một nền tảng dịch vụ toàn diện, nơi công nghệ đóng vai trò trung tâm. Website phelieuvn.com được xây dựng như một "tổng hành dinh kỹ thuật số", cung cấp thông tin một cách minh bạch và dễ tiếp cận chưa từng có trong ngành.

Điểm khác biệt của Phế Liệu VN nằm ở sự đầu tư bài bản vào nền tảng số và năng lực thu mua phế liệu tận nơi 24/7:

Minh bạch hóa thông tin: Công ty công khai bảng giá chi tiết cho hàng chục loại phế liệu và cập nhật liên tục theo ngày, giúp khách hàng có cơ sở đối chiếu và nắm bắt giá trị tài sản của mình. Quy trình thu mua 5 bước cũng được trình bày rõ ràng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ từng giai đoạn hợp tác.

Tiếp cận khách hàng đa kênh: Với chiến lược nội dung sâu rộng, Phế Liệu VN đã xây dựng các trang dịch vụ chi tiết cho từng loại phế liệu, từng tỉnh thành, thậm chí đến từng khu công nghiệp và quận/huyện. Điều này có nghĩa là, bất kỳ doanh nghiệp nào, dù ở KCN Trảng Bàng (Tây Ninh) hay một nhà xưởng tại Bình Tân (TP.HCM), đều có thể dễ dàng tìm thấy thông tin dịch vụ dành riêng cho mình thông qua các công cụ tìm kiếm.

Năng lực vận hành quy mô lớn: Nền tảng số được hậu thuẫn bởi một hệ thống logistics và nhân sự hùng hậu. Với năng lực thu mua khắp 34 tỉnh thành, đội xe cẩu, xe tải chuyên dụng và đội ngũ nhân công lành nghề, Phế Liệu VN sẵn sàng đáp ứng các lô hàng từ vài tấn đến hàng trăm tấn, phục vụ hàng trăm khách hàng doanh nghiệp trên toàn quốc.

Thu mua đa dạng các loại phế liệu công nghiệp

Năng lực của Phế Liệu VN được thể hiện qua danh mục thu mua toàn diện, bao quát mọi loại phế liệu phát sinh từ hoạt động sản xuất, xây dựng và thanh lý tài sản của doanh nghiệp:

Phế liệu công trình: Thu mua trọn gói sắt thép xây dựng, khung kèo, tôn, giàn giáo và các phế liệu từ hoạt động phá dỡ công trình, nhà xưởng.

Máy móc cũ thanh lý: Chuyên thu mua các loại máy móc công nghiệp, dây chuyền sản xuất, máy CNC, mô-tơ và thiết bị cũ hỏng cần thanh lý.

Phế liệu nhà xưởng, KCN: Thu mua tổng hợp tất cả các loại phế liệu phát sinh từ hoạt động sản xuất như ba dớ kim loại, phế liệu công nghiệp khác.

Kim loại các loại: Sắt, Thép, Gang, Đồng, Nhôm, Inox, Chì, Kẽm, Thiếc, Niken và các loại hợp kim đặc thù (carbide, dao phay)...

Quy trình chuyên nghiệp và lợi ích toàn diện cho doanh nghiệp

Hợp tác với Phế Liệu VN mang lại lợi ích toàn diện cho các doanh nghiệp, giúp giải quyết triệt để bài toán thanh lý phế liệu một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Quy trình hợp tác được chuẩn hóa qua các bước rõ ràng, từ Tiếp nhận thông tin, Khảo sát tại chỗ, Báo giá và đề xuất phương án thi công, Ký kết hợp đồng, Tổ chức thu gom và cân đo minh bạch, đến Thanh toán ngay và hoàn tất chứng từ.

Mô hình này mang lại những lợi ích vượt trội cho đối tác:

Tối ưu tài chính: Doanh nghiệp có thể nhanh chóng chuyển đổi phế liệu tồn kho thành dòng tiền với mức giá cạnh tranh. Quy trình thu gom nhanh gọn giúp giải phóng mặt bằng kho bãi, hạn chế tối đa gián đoạn hoạt động sản xuất.

Minh bạch & An tâm: Mọi khâu từ cân đo bằng cân điện tử có giám sát đến việc cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý như hợp đồng và hóa đơn VAT.

An toàn & Tuân thủ: Phế Liệu VN tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình về an toàn lao động, PCCC, tuân thủ ESG.

Với việc kết hợp sức mạnh công nghệ, quy trình vận hành chuyên nghiệp và cam kết về sự minh bạch, Phế Liệu VN không chỉ là một công ty thu mua phế liệu, mà còn là một đối tác chiến lược, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế tuần hoàn.