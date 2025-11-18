PepsiCo Foods Việt Nam phối hợp cùng GRAC mở rộng dự án 'Trạm Xanh'

(VTC News) -

Lễ khởi động diễn ra tại các Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (ngày 1/11/2025) và Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (ngày 2/11/2025), với sự tham gia hào hứng của gần 600 sinh viên, giảng viên, và các đối tác tổ chức, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, để lan tỏa tinh thần sống xanh cùng mô hình phân loại và tái chế rác tại nguồn, mô hình được nhân rộng thí điểm tại chung cư Ngọc Đông Dương (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) vào ngày 15/11/2025.

Sinh viên trường Đại học Nông Lâm TPHCM hưởng ứng việc sử dụng ứng dụng GRAC để đổi quà tại “Trạm xanh” ngày 2/11/2025.

Dự kiến trong tháng 12, các workshop DIY “Nghệ thuật tái chế – Vẽ xanh tương lai” tại hai trường đại học trên sẽ giúp sinh viên trải nghiệm quy trình biến rác tái chế thành vật dụng sáng tạo, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về giá trị của rác, vai trò của phân loại rác tại nguồn và tái chế trong xây dựng hệ sinh thái xanh, bền vững cho cộng đồng

Hướng đi này thể hiện tinh thần pep+ (PepsiCo Positive) của tập đoàn PepsiCo toàn cầu, khẳng định tính thực tiễn và sức lan tỏa của mô hình “Trạm Xanh”, từ trường học đến đô thị, từ nhận thức cá nhân đến hành động cộng đồng, vì một Việt Nam xanh và bền vững.