Ông Trump đề xuất chia 'cổ tức thuế quan' cho người dân Mỹ

(VTC News) -

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất trả cho mỗi công dân Mỹ - trừ những người có thu nhập cao - 2.000 USD bằng nguồn thu ngân sách từ thuế nhập khẩu. Ông Trump dùng từ "cổ tức" (dividend) để gọi khoản tiền này.

Khoản tiền để chia "cổ tức" mà ông Trump nhắc đến được trích từ số tiền thu ngân sách nhờ các chính sách thuế nhập khẩu do Mỹ áp đặt. Chưa có định nghĩa cụ thể thế nào là người có thu nhập cao và Tổng thống Mỹ cũng chưa đưa ra mốc thời gian dự kiến áp dụng.

Cũng trong bài đăng này, Tổng thống Donald Trump ca ngợi nền kinh tế Mỹ, cho rằng thuế quan có thể mang về “hàng nghìn tỷ USD” dùng để trả nợ quốc gia khổng lồ. Ông gọi Mỹ là "quốc gia giàu có và được tôn trọng nhất thế giới", đồng thời khẳng định "lạm phát gần như không có và thị trường chứng khoán đạt kỷ lục".

Bài đăng của ông Trump được xuất hiện sau khoảng gần một tuần kể từ khi đảng Dân chủ giành chiến thắng tại cuộc bầu cử địa phương và tiểu bang. Trong đó, dấu ấn nổi bật là việc đảng này giành ghế thống đốc ở New Jersey, Virginia và lật ngược các ghế Cộng hòa tại ủy ban tiện ích ở Georgia, vốn nghiêng về đảng Cộng hòa. Sau bầu cử, một số thành viên đảng Cộng hòa chỉ trích ông Trump bỏ quên nhóm cử tri cốt lõi, những người mà ông từng hứa sẽ giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt.

Phát biểu trên chương trình This Week của đài ABC News, bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết ông chưa trao đổi với Tổng thống về ý tưởng trả "cổ tức" 2.000 USD cho công dân Mỹ.

Dù vậy, ông cho rằng “cổ tức 2.000 USD có thể thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: không thuế trên tiền tip, không thuế làm thêm giờ, không thuế An sinh xã hội, hoặc khấu trừ vay mua ô tô". Ông Bessent cho biết đề xuất “cổ tức” 2.000 USD của Trump có thể được thực hiện thông qua các khoản cắt giảm thuế trong dự luật kinh tế quan trọng mà ông đã ký năm nay.

Đầu năm nay, khi Bộ Hiệu quả Chính phủ tìm cách cắt giảm chi tiêu, Tổng thống Trump cho biết ông cân nhắc gửi một phần số tiền tiết kiệm lại cho người nộp thuế, sau đó tiếp tục đưa ra ý tưởng dùng tiền từ thuế quan.

Ông Trump trước đây cũng từng đề xuất trả trực tiếp tiền cho người nộp thuế ở các lĩnh vực khác. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, chính phủ Mỹ đã gửi tiền trực tiếp cho người nộp thuế trong gói cứu trợ COVID-19.