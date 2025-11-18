Ông Nguyễn Lộc Hà được phân công chỉ đạo công việc hàng ngày của UBND TP.HCM

(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã ký văn bản phân công Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Lộc Hà chỉ đạo, giải quyết các hồ sơ, công việc thường xuyên, hàng ngày của UBND TP.HCM.

Việc phân công này nhằm bảo đảm sự liên tục trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND TP.HCM sau khi ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM tại kỳ họp thứ 5 - HĐND TP ngày 14/11.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Cùng với phân công ông Nguyễn Lộc Hà phụ trách chỉ đạo, giải quyết công việc thường xuyên, hàng ngày của UBND TP, Chủ tịch UBND TP cũng điều chỉnh, phân công nhiệm vụ với Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường.

Ông Bùi Xuân Cường sẽ phụ trách toàn bộ lĩnh vực đường sắt trên địa bàn thành phố; chỉ đạo, điều phối các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai, thực hiện các dự án đường sắt.

Ông Bùi Xuân Cường cũng trực tiếp xem xét, xử lý và ký tất cả hồ sơ, văn bản liên quan đến quy hoạch, đầu tư, thủ tục hành chính và các vấn đề khác thuộc lĩnh vực đường sắt, bảo đảm đúng quy định pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND TP.HCM; bảo đảm điều hành thông suốt, đồng bộ và đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trên địa bàn thành phố.

Việc phân công ông Bùi Xuân Cường đảm nhiệm, phụ trách toàn bộ lĩnh vực đường sắt trên địa bàn trong tình hình TP.HCM đang tập trung đầu tư mạng lưới metro, phấn đấu hoàn thành 3 tuyến quan trọng kết nối nội thành TP và kết nối trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành trước năm 2030 và đến 2035 phải đầu tư 6 tuyến trọng điểm.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM - đã nhận nhiệm vụ mới là Phó Chủ tịch HĐND TP.

Các nội dung còn lại của Quyết định số 739 ngày 15/8 của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc phân công công tác Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ nguyên, không thay đổi.

Ông Nguyễn Lộc Hà (51 tuổi), có trình độ kiến trúc sư, cử nhân kinh tế - chính trị. Ông từng là Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cũ trước khi hợp nhất với TP.HCM.

Ngày 1/7, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu hợp nhất với TP.HCM, ông Nguyễn Lộc Hà được phân công giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM mới.