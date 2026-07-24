'Ông lớn' SJC kinh doanh ra sao?

(VTC News) -

Trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), năm 2025 là năm SJC ghi nhận doanh thu thấp kỷ lục, giảm khoảng 56% so với năm trước, chỉ đạt hơn 14.030 tỷ đồng, cũng là mức doanh thu thấp nhất trong vòng 10 năm gần đây.

Nhiều người xếp hàng chờ mua bán tại cửa hàng SJC chiều 23/7.

Dù doanh thu giảm sâu, nhưng doanh nghiệp lại ghi nhận mức lãi sau thuế cao kỷ lục, với gần 426 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2024. Đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin (năm 2014). Mức lãi này cũng cao gấp nhiều lần so với mục tiêu lãi sau thuế mà SJC đặt ra cho năm 2025, chỉ gần 89 tỷ đồng.

Tính trung bình mỗi ngày kinh doanh của năm 2025, SJC thu lời hơn 1,16 tỷ đồng.

Lý do lãi tăng cao được lý giải nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh 58%, xuống 13.289 tỷ đồng. Chi phí nguyên liệu, vật liệu của SJC cũng giảm sâu từ 7.347 tỷ đồng xuống 2.326 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản chi phí thường xuyên trong năm có xu hướng giảm. Giảm mạnh nhất là chi phí bán hàng, giảm đến 36%. Trong năm 2025, chi phí bán hàng chỉ khoảng 47,34 tỷ đồng, trong khi năm 2024 lên hơn 74 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính cũng ghi nhận đến cuối 2025, SJC có hàng tồn kho hơn 2.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm (khoảng 1.568 tỷ đồng) nhưng trong năm, công ty không trích lập dự phòng hàng tồn kho.

Sau nhiều năm doanh thu cao nhưng lợi nhuận luôn dưới 100 tỷ đồng, 2 năm 2024 và 2025, SJC có lãi bùng nổ vượt xa mức dự báo kế hoạch kinh doanh.

Tổng tài sản đến hết năm 2025 cũng tăng hơn 300 tỷ đồng so với cuối năm trước, lên hơn 2.500 tỷ đồng từ con số 2.198,6 tỷ đồng.

Công ty có khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn hơn 166,5 tỷ đồng và đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác khoảng 200 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này luôn duy trì một cơ cấu nguồn vốn với nợ vay thấp. Tổng nợ phải trả chỉ chiếm 23% nguồn vốn, với 577 tỷ đồng. Trong đó nợ vay ngắn hạn ngân hàng chỉ 46 tỷ đồng.

Báo cáo cũng thể hiện đến cuối 2025, SJC nắm 49% cổ phần của Công ty CP Giám định Rồng Vàng SJC. Đây là công ty liên kết của SJC, vừa bị cơ quan điều tra cáo buộc là pháp nhân được sử dụng kiểm định hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Công ty CP Rồng Vàng SJC thành lập năm 2005, được công bố chuyên cung cấp các dịch vụ giám định chất lượng kim cương, vàng, đá quý và khắc laser trực tiếp lên kim cương, với nội dung khắc thường là mã số chứng thư hoặc thông điệp theo yêu cầu.

Phòng giám định được đặt tại số 1057 Trần Hưng Đạo, phường An Đông - TP.HCM.

SJC từng có doanh thu hơn 72.000 tỷ đồng trước khi có Nghị định 24 quy định về hoạt động kinh doanh vàng ban hành năm 2012.

Trong ngày 23/7, SJC cũng công bố lại chính sách thanh toán cho người bán vàng, kim cương, với thời gian thanh toán cho kim cương đến 48 giờ. (Ảnh minh họa)

Từ 2012 - 2023, dù doanh thu luôn ở mức vài chục nghìn tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế của SJC lại rất thấp, chưa năm nào vượt mức 100 tỷ đồng.

Năm 2024, khi giá vàng biến động mạnh, doanh nghiệp này bùng nổ doanh thu, tăng đến 4.000 tỷ đồng so với năm liền trước, đạt 32.193 tỷ đồng.

Lợi nhuận cũng tăng gấp 4,6 lần so với năm 2023, lên đến 283 tỷ đồng và tăng đến 213 tỷ đồng so với kế hoạch lợi nhuận trình UBND TP.HCM.

Năm 2024 là năm đầu tiên trong vòng 10 năm tính từ 2013, doanh nghiệp này có lãi sau thuế lên đến 283 tỷ đồng.

SJC thành lập năm 1988, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do UBND TP.HCM làm chủ sở hữu, với vốn điều lệ hơn 1.358 tỷ đồng.

Năm 2025, SJC có doanh thu thấp nhất 10 năm nhưng lợi nhuận lại cao nhất từ năm 2012 đến nay.

Công ty có hàng chục đơn vị trực thuộc, gồm 11 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố; 15 cửa hàng nữ trang SJC và Xí nghiệp Nữ trang SJC Tân Thuận. Doanh nghiệp có 5 công ty con và 5 công ty liên doanh, liên kết.

Năm 1989, SJC cho ra đời sản phẩm vàng miếng đầu tiên mang nhãn hiệu Rồng Vàng SJC 9999, gồm loại miếng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng…