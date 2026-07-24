Nexus Camp 2026 - sứ mệnh kết nối trí thức trẻ Việt Nam giữa lòng thành Rome

(VTC News) -

Giữa không gian cổ kính của đại ngàn di sản thành Rome (Italy), Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam lần thứ XII không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ thường niên. Đó là cuộc trở về từ xứ người để tìm lại bản sắc, nơi những bộ óc trẻ tràn đầy khát vọng mang tri thức phương Tây hòa cùng dòng chảy dân tộc, sẵn sàng viết tiếp câu chuyện vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Mỗi trải nghiệm, mỗi góc nhìn học thuật được chia sẻ đều góp phần tạo thành cầu nối bền vững, gom góp từng mảnh ghép tri thức từ khắp châu Âu để cùng nhắm về một hướng: dựng xây một Việt Nam vững vàng bản sắc, tự tin hội nhập và vươn tầm thế giới.

Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Italy vào năm 2024.

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Italy được vinh dự đăng cai tổ chức Festival. Trên cương vị nước chủ nhà, Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy (ASVI) đảm nhiệm vị trí nòng cốt trong công tác điều phối, kết nối cộng đồng sinh viên, phối hợp với các cơ quan ngoại giao và các tổ chức thanh niên - sinh viên tại châu Âu. Sự tham gia của ASVI khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp, mạng lưới rộng khắp và vị thế ngày càng lớn mạnh của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Italy.

Chương trình nhận được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy cùng sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại các nước châu Âu, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu và các Hội - Đoàn người Việt Nam tại Italy và châu Âu.

Chương trình diễn ra từ ngày 28 đến 30/8 với quy mô dự kiến từ 100 - 120 trại sinh và khoảng 20 - 30 đại biểu khách mời. Festival gồm Lễ Khai mạc, Phiên hội thảo Khoa học và Công nghệ, Team Building, Walking Tour khám phá các di sản nổi tiếng của Rome như Colosseo, Fori Imperiali, Castel Sant’Angelo và Vatican, cùng Lễ Bế mạc. Trong đó, Team Building và Walking Tour góp phần tăng cường kết nối giữa các trại sinh, xây dựng mạng lưới sinh viên Việt Nam tại châu Âu.

Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi.

Điểm nhấn của Phiên hội thảo Khoa học và Công nghệ là Pitch Competition bằng tiếng Anh, nơi các đội thi nghiên cứu các mô hình và giải pháp thành công tại châu Âu, từ đó đề xuất sáng kiến phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Đồng thời, cuộc thi tập trung vào 5 bài toán trọng điểm về phát triển đô thị, gồm giảm ùn tắc giao thông trong điều kiện quỹ đất hạn chế, quy hoạch và phát triển hệ thống giao thông tĩnh, xử lý ngập úng đô thị, kiểm soát ô nhiễm môi trường và xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, bền vững.

Thông qua những hoạt động trên, Ban Tổ chức kỳ vọng Festival sẽ khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, tư duy hội nhập và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với vấn đề phát triển của đất nước, góp phần hình thành đội ngũ trí thức trẻ có năng lực hội nhập quốc tế, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên số.