Ông Hà Quang Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Sáng 19/11, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề) để bầu Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Lương (trước đó đã được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên).

HĐND tỉnh giới thiệu ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả, với 39/40 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 97,5%, ông Hà Quang Trung đã trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà Quang Trung cam kết nỗ lực hết mình, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh điều hành hiệu quả, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà Quang Trung khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đồng thời hứa sẽ nỗ lực hết mình, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh điều hành hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu cũng bầu ông Dương Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung.

Ông Hà Quang Trung, sinh ngày 27/10/1976, quê quán xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Đồng Quang, tỉnh Hưng Yên). Ông có trình độ Cử nhân Tài chính - Tín dụng, Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Quỹ hỗ trợ phát triển, Ngân hàng Phát triển, Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên và giữ các chức vụ lãnh đạo như Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Điện Biên Phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Từ tháng 11/2025, ông Trung được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.