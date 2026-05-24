Ô tô dưới 9 chỗ được vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nhánh T2 từ 24/5

Các phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51 hướng TP.HCM đi Long Thành được lưu thông vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông qua nhánh phải tuyến T2 tại nút giao Long Thành. Hiện chỉ ô tô dưới 9 chỗ được phép lưu thông trên tuyến này.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV và các đơn vị liên quan, việc tổ chức giao thông mới được triển khai sau khi hoàn tất bổ sung hệ thống biển báo trên tuyến nhằm hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn, thuận tiện hơn khi kết nối giữa hai tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, các phương tiện kết nối từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hoặc từ Quốc lộ 51 hướng TP.HCM đi Long Thành có thể di chuyển qua nhánh phải tuyến T2 để vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trong giai đoạn đầu khai thác, chỉ ô tô dưới 9 chỗ được phép lưu thông trên tuyến kết nối này. Khi di chuyển trên nhánh phải T2, các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa 60 km/h theo quy định.

Do hướng đi thẳng vào sân bay Long Thành hiện chưa được khai thác nên cơ quan chức năng khuyến cáo các tài xế chú ý quan sát biển báo giao thông, lựa chọn đúng làn đường để tránh đi nhầm hướng khi lưu thông qua khu vực nút giao.

Liên quan phương án thu phí, VEC cho biết trường hợp các phương tiện đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng hệ thống không ghi nhận thông tin đầu vào, giao dịch thu phí sẽ được thực hiện tại làn thu phí đầu ra.

Đối với các phương tiện đã có thông tin đầu vào nhưng sau 3 giờ hoặc tùy tình hình thực tế vẫn chưa có thông tin đầu ra, hệ thống thu phí sẽ tính phí phương tiện với đầu ra tại nút giao với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc được áp dụng theo biểu phí hiện hành của tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đối với các phương tiện lưu thông từ tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Theo VEC, hiện các phương tiện lưu thông theo chiều từ Dầu Giây về TP.HCM vẫn chưa thể kết nối trực tiếp sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do một số nhánh giao thông tại nút giao Long Thành chưa hoàn thiện đồng bộ.

Vì vậy, các phương tiện từ hướng Dầu Giây muốn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục lưu thông trên Quốc lộ 51 rồi mới rẽ vào nhánh T2 để đi Vũng Tàu.

Cơ quan chức năng cho biết, việc đưa vào khai thác tạm tuyến T2 được thực hiện trong bối cảnh hệ thống tổ chức giao thông toàn bộ các nhánh tại nút giao Long Thành thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa hoàn thành. Các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thực tế để điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp trong thời gian tới.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, gồm 3 dự án thành phần, điểm đầu kết nối tuyến tránh quốc lộ 1 qua Biên Hòa, điểm cuối giao quốc lộ 56 ở khu vực Bà Rịa.