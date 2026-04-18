Cận cảnh gần 40km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẵn sàng thông xe

Ghi nhận thực tế giữa tháng 4, các hạng mục chính của dự án thành phần 2 và thành phần 3 với tổng chiều dài 37,7km cơ bản hoàn tất.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài 43,7km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 16km; thành phần 2 dài 18,2km; thành phần 3 dài 19,5km.
Tại dự án thành phần 2, đoạn tuyến dài 18,2km từ nút giao T2 kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến điểm đầu dự án thành phần 3 đã hoàn thiện phần lớn các hạng mục.
Ở khu vực nút giao T2, các hạng mục chính đã hoàn thành, các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng.
Trong khi đó, dự án thành phần 3 qua địa bàn TP.HCM cũng đã sẵn sàng đưa vào khai thác, dù một số hạng mục như cầu vượt ngang tại Km46 vẫn đang được thi công.
Hiện tại, đơn vị thi công tạm thời chặn đường tại nút giao Hội Bài - Châu Pha để hoàn tất các phần việc còn lại.
Các hạng mục như lắp đặt kính chống ồn, hoàn thiện hạ tầng an toàn giao thông đã cơ bản xong.
Tại điểm cuối tuyến, nút giao Hòa Long cũng đã hoàn thiện các hạng mục chính. Tuyến đường kết nối cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đang được đẩy nhanh tiến độ để đồng bộ khai thác.
Theo Ban Quản lý dự án 85, công tác kiểm tra nghiệm thu dự kiến hoàn thành trước ngày 25/4. Đồng thời, phương án tổ chức giao thông sẽ được các đơn vị liên quan hoàn thiện trong khoảng từ 21 đến 25/4 để trình Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt.
Dự kiến ngày 29/4, sau khi được chấp thuận, tuyến chính của dự án thành phần 2 cùng một số nhánh nút giao sẽ được đưa vào khai thác. Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ của Bộ Xây dựng, bảo đảm thông xe trước ngày 30/4.
Để kịp tiến độ, Ban Quản lý dự án yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn tăng cường nhân lực, tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phương án tổ chức giao thông và các hạng mục còn lại như hệ thống thoát nước, gia cố lề đường, an toàn giao thông. Các đơn vị thi công cũng được yêu cầu ưu tiên nguồn lực tài chính, huy động nhân công, vật tư để hoàn thiện toàn bộ công trình trong tháng 4/2026. Trường hợp chậm tiến độ, các đơn vị liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm.
Đại diện Ban Giao thông TP.HCM - chủ đầu tư dự án thành phần 3 cho biết tuyến chính đã sẵn sàng vận hành. Khi dự án thành phần 2 tại Đồng Nai được đưa vào khai thác, toàn bộ đoạn tuyến thành phần 3 có thể vận hành đồng bộ.