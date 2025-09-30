Nước lũ nhấn chìm tài sản, người dân Thanh Hóa nghẹn ngào lo cảnh trắng tay

Mới trải qua cơn bão số 10 với sức gió mạnh, giờ rơi vào cảnh trắng tay do ngập lụt, nhiều hộ dân ở 2 xã Nông Cống và Thăng Bình chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu khi lúc này lũ vẫn đang bủa vây. Nhiều tài sản giá trị như ô tô, xe máy bị dòng nước dữ nhấn chìm.