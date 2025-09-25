Nước dừa tốt nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này

(VTC News) -

Nước dừa được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị tự nhiên, giải khát tốt và chứa nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể. Theo bác sĩ Hà Hải Nam (Phó trưởng Khoa Ngoại 1, Bệnh viện K), không phải ai cũng nên uống nước dừa thường xuyên, đặc biệt là những người có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

3 nhóm người nên hạn chế uống nước dừa

Người huyết áp thấp

Nước dừa đặc tính làm mát và hạ huyết áp nhẹ. Với những người vốn có huyết áp thấp, uống nhiều nước dừa có thể gây ra tình trạng hoa mắt, chóng mặt, thậm chí choáng váng do huyết áp tụt sâu.

Người dễ dị ứng

Dù không phổ biến, nhưng vẫn có người mẫn cảm với nước dừa. Triệu chứng thường gặp là tiêu chảy, đau bụng, đi ngoài phân lỏng sau khi uống. Với nhóm người này, nên tránh sử dụng nước dừa để không gây rối loạn tiêu hóa.

Người bị tăng kali máu

Nước dừa chứa hàm lượng kali cao - khoáng chất quan trọng nhưng nếu tích tụ nhiều sẽ gây hại. Người bị rối loạn kali máu, đặc biệt do suy thận, có thể gặp tình trạng mệt mỏi, loạn nhịp tim, tê cơ nếu uống nước dừa thường xuyên. Những người có bệnh lý nền về thận hoặc tim mạch cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

Nước dừa mát lành, giàu khoáng chất.

3 lợi ích sức khỏe từ nước dừa

Không thể phủ nhận những lợi ích mà nước dừa mang lại cho cơ thể nếu dùng đúng cách và đúng đối tượng.

Chống oxy hoá, làm chậm lão hoá

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy, nước dừa có thể làm giảm hoạt động của gốc tự do – nguyên nhân gây tổn thương tế bào, lão hóa da và nhiều bệnh mãn tính, trong đó có ung thư. Ngoài ra, nước dừa còn hỗ trợ phục hồi tổn thương gan và điều hòa cholesterol ở nhóm có rối loạn chuyển hóa mỡ.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu trên chuột mắc tiểu đường cho thấy việc uống nước dừa giúp ổn định đường huyết và chỉ số HbA1C. Thành phần magie trong nước dừa cũng giúp cải thiện độ nhạy insulin, có lợi cho người tiền tiểu đường và tiểu đường type II.

Giảm nguy cơ hình thành sỏi thận

Nước dừa giúp ngăn chặn sự kết tinh và lắng đọng của các tinh thể gây sỏi trong thận và đường tiết niệu. Đồng thời, nó giúp tăng đào thải cặn bã qua nước tiểu, giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Lưu ý khi sử dụng nước dừa

Dừa non 6-7 tháng tuổi thường cho nước ngọt mát và giá trị dinh dưỡng cao nhất. Mỗi 200–250ml nước dừa cung cấp khoảng 60 calo, 15g carbohydrate, 8g đường cùng nhiều khoáng chất như canxi, magie, phospho và đặc biệt là kali.

Mặc dù là thức uống tự nhiên, nước dừa vẫn cần được sử dụng có chừng mực và đúng thời điểm, đặc biệt với những người có bệnh lý nền. Khi có dấu hiệu bất thường sau khi uống, nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn cụ thể.