Nữ xạ thủ quân hàm Thượng uý lĩnh trọng trách ở SEA Games 33 là ai?

Ở buổi lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33, Phí Thanh Thảo nhận được sự chú ý lớn khi thực hiện bài phát biểu và tuyên thệ.

Phí Thanh Thảo sinh năm 2004, là vận động viên thuộc bộ môn bắn súng và đây cũng là lần đầu tiên cô tham dự một kì SEA Games.

Cô nàng 21 tuổi là quân nhân chuyên nghiệp mang hàm thượng úy. Cô mới được thăng quân hàm vào tháng 9 vừa qua.

Phí Thanh Thảo sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đầy cá tính và thu hút mọi ánh nhìn.

Ở độ tuổi gen Z của mình, Thanh Thảo vẫn mang tâm hồn trẻ trung và yêu thích chụp ảnh cùng bạn bè đồng đội thân thiết, trong đó có Trịnh Thu Vinh.

Cô nàng "hóa trang" trong những bộ ảnh cá nhân và cho thấy giao diện chẳng thua gì các hot girl trên mạng xã hội.

Thanh Thảo thi đấu ở nội dúng 10m súng trường hơi nữ và được kì vọng sẽ có một tấm nuy chương cho đoàn thể thao Việt Nam,

Cô nàng không ngại thực hiện những bức ảnh gợi cảm nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu.

Thanh Thảo vừa có thành tích tốt ở giải bắn súng Đông Nam Á và đây là bước đệm quant trọng để cô hướng tới SEA Games 33.

Thanh Thảo cũng luôn xinh đẹp trong những bức ảnh đời thường.