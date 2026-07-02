Nữ sinh 15 tuổi sốc phản vệ sau khi ăn hải sản

(VTC News) -

Nữ sinh 15 tuổi ở Ninh Bình được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng nguy kịch. Trước khi nhập viện, người nhà có chuyên môn y tế đã nhận ra dấu hiệu phản vệ và nhanh chóng tiêm Adrenaline, đồng thời đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế.

Dù được xử trí ban đầu, tình trạng của nữ sinh vẫn diễn biến nặng. Khi nhập viện, bệnh nhân tụt huyết áp, toan chuyển hóa, chỉ số lactate máu tăng tới 8 mmol/L, dấu hiệu cho thấy nguy cơ suy đa tạng nếu không được hồi sức tích cực.

BSCKII Nguyễn Bá Cường, Khoa Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc và Đột quỵ, cho biết ngay khi tiếp nhận, ê kíp đã kích hoạt quy trình cấp cứu sốc phản vệ. Bệnh nhân được duy trì truyền Adrenaline, bù dịch tích cực, lọc máu liên tục, đồng thời điều chỉnh rối loạn toan kiềm và theo dõi sát các chỉ số huyết động.

"Trong sốc phản vệ, từng phút đều có ý nghĩa quyết định. Điều quan trọng là nhận diện đúng tình trạng, xử trí ngay từ những phút đầu và phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa để không bỏ lỡ thời gian vàng", bác sĩ Cường nói.

Bé gái qua nguy kịch sau sốc phản vệ. (Ảnh: Thành Dương)

Sau vài giờ điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Chỉ số pH máu tăng từ 7,24 lên 7,33, lactate giảm từ 8 xuống còn 4,5 mmol/L, huyết áp và nhịp tim ổn định, tri giác hồi phục hoàn toàn.

Đánh giá về ca bệnh, PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết sốc phản vệ là một trong những tình trạng cấp cứu nguy hiểm nhất, có thể khiến người bệnh tử vong chỉ sau thời gian rất ngắn nếu không được xử trí đúng.

Theo ông, cơ hội sống phụ thuộc vào việc tiêm Adrenaline càng sớm càng tốt, kết hợp hồi sức tích cực theo đúng phác đồ. Bên cạnh trang thiết bị hiện đại, kinh nghiệm của đội ngũ bác sĩ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa đóng vai trò quyết định.

Ông Sơn cho biết Khoa Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc và Đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng theo mô hình đồng bộ với cơ sở Hà Nội, dưới sự hỗ trợ thường xuyên về chuyên môn của Trung tâm Hồi sức tích cực, Trung tâm Cấp cứu A9, Trung tâm Đột quỵ và Trung tâm Chống độc.

Nhờ đó, người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận có thể tiếp cận ngay các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu vốn trước đây chỉ triển khai tại bệnh viện tuyến trung ương, giúp rút ngắn thời gian chuyển viện và tăng cơ hội cứu sống trong các tình huống nguy kịch.

Các chuyên gia khuyến cáo sốc phản vệ có thể xảy ra ở bất kỳ ai, đặc biệt sau khi dùng thuốc, ăn thực phẩm dễ gây dị ứng như hải sản hoặc bị côn trùng đốt.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như nổi mề đay toàn thân, khó thở, khò khè, sưng môi, sưng lưỡi, đau bụng, nôn nhiều, chóng mặt hoặc tụt huyết áp sau khi tiếp xúc với dị nguyên, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức.

Đối với người từng có tiền sử sốc phản vệ, các bác sĩ khuyến cáo nên mang theo bút tiêm Adrenaline theo chỉ định để có thể xử trí ngay trong những phút đầu, tăng cơ hội sống sót trước khi đến bệnh viện.