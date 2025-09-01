Nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam qua đời

(VTC News) -

NSƯT Hoàng Điệp - học trò của Nhà giáo ưu tú, NSƯT Bình Trang xác nhận thông tin người thầy của mình vừa qua đời. Theo thông tin từ cáo phó, NSƯT Bình Trang từ trần lúc 10h15 ngày 31/8, thượng thọ 93 tuổi.

Tang lễ của nữ nghệ sĩ được tổ chức tại Chùa Lâm Tế, TP.HCM. Sau đó, linh cữu sẽ được đem đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hoà.

NSƯT Bình Trang qua đời ở tuổi 93.

NSƯT Bình Trang sinh năm 1933 và sớm dấn thân vào cách mạng từ năm 1950. Bà được cử đi học tại Nhạc viện Tchaikovsky (Liên Xô), tốt nghiệp chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng - lĩnh vực hiếm phụ nữ theo đuổi vào thời điểm đó.

Trở về nước, bà lần lượt tham gia giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện TP.HCM, để lại dấu ấn sâu đậm trong công tác đào tạo. Trong sự nghiệp, bà từng đảm nhiệm nhiều cương vị gồm Nguyên Phó trưởng khoa Lý luận sáng tác chỉ huy Nhạc viện TP.HCM, nguyên Trưởng phòng giáo vụ và phụ trách dàn nhạc Nhạc viện TP.HCM. Bà chính là nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam.

Trong sự nghiệp làm nghề, nữ nghệ sĩ được trao nhiều phần thưởng cao quý như Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huân chương kháng chiến hạng nhì, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc, Huy chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam…

Bà cũng được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT, là hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc TP.HCM.

Năm 1981, bà được Nhà nước phong tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì.

NSƯT Hoàng Điệp bên cạnh người thầy của mình là NSƯT Bình Trang.

Với hơn nửa thế kỷ gắn bó, NSƯT Bình Trang đã góp phần hình thành nền tảng cho môn học chỉ huy hợp xướng, trực tiếp đào tạo nhiều thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc trưởng sau này trở thành những gương mặt chủ chốt của nền âm nhạc Việt Nam.

Ngoài giảng dạy và biểu diễn, bà còn biên soạn nhiều giáo trình về chỉ huy hợp xướng, phỏng dịch và phối âm nhiều tác phẩm cho hợp xướng. Các chương trình có sự góp mặt của bà đều để lại dấu ấn bởi phong thái đĩnh đạc, chuẩn mực và giàu cảm xúc. Bà cũng biên soạn nhiều giáo trình quan trọng, phỏng dịch và phối âm nhiều tác phẩm hợp xướng, đặt nền móng cho sự phát triển của lĩnh vực này tại Việt Nam.