NSND Công Lý nhập viện cấp cứu trong đêm

(VTC News) -

Mới đây, thông tin NSND Công Lý nhập viện cấp cứu gây xôn xao dư luận. Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, chị Ngọc Hà cho biết đêm 23/8, NSND Công Lý bị đau bụng dữ dội và ngay lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu. Thời điểm đó, chị Ngọc Hà đang có chuyến công tác tại Hàn Quốc phải nhanh chóng thu xếp trở về để chăm sóc chồng.

NSND Công Lý vừa trải qua ca phẫu thuật vào sáng 3/9.

Nam nghệ sĩ được cho về nhà để chuẩn bị sức khỏe trước khi nhập viện để mổ sỏi thận. Anh vừa trải qua ca phẫu thuật vào sáng 3/9.

Hiện tình hình sức khỏe của NSND Công Lý ổn định. Trong suốt quá trình, chị Ngọc Hà gác lại toàn bộ công việc để dành thời gian chăm sóc và động viên chồng. Chị cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ cũng như bạn bè, người thân đã gửi lời hỏi thăm và động viên tới NSND Công Lý.

NSND Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội. Anh nổi tiếng với vai Bắc Đẩu trong chuỗi chương trình Táo Quân và qua các bộ phim như: Bão qua làng, Gió làng Kình, Tình khúc bạch dương, Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Hướng dương ngược nắng, Những cô gái trong thành phố…

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bị ngã vì đột quỵ tại nhà riêng, phải điều trị lâu dài tại bệnh viện. Biến cố khiến anh phải dừng các hoạt động nghệ thuật trong một thời gian dài. Hiện tại, tuy sức khỏe đã có tiến triển tốt nhưng anh vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi di chuyển và chưa lấy lại phong độ diễn xuất thời đỉnh cao.

Thời gian gần đây, NSND Công Lý tham gia vai khách mời trong một số bộ phim: Hương vị tình thân; Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ; Dưới bóng cây hạnh phúc; Trạm cứu hộ trái tim...