Noble Palace Tay Thang Long công bố chính sách 'Mừng Tết Độc Lập'

(VTC News) -

Đây được coi là “cú hích kép” cho thị trường nhà phố khu vực phía Tây Hà Nội, nơi dòng sản phẩm gắn với thương hiệu Sunshine Group vốn luôn được giới đầu tư và khách hàng thượng lưu săn đón.

Ưu đãi vàng mừng đại lễ lớn của dân tộc

Hòa cùng không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, chính sách “Mừng Tết Độc Lập – Quà tặng 280 triệu đồng” không chỉ mang đến lợi ích thiết thực cho khách hàng mà còn khẳng định triết lý của Noble: Kiến tạo những giá trị xứng tầm, đồng hành cùng sự phồn vinh của cộng đồng.

Ưu đãi vàng từ Noble Palace Tay Thang Long - “cú hích kép” cho thị trường nhà phố khu vực phía Tây Hà Nội.

Theo đại diện Noble Group, chương trình này chỉ kéo dài trong vòng chưa đầy một tháng. Điều này khiến ưu đãi trở thành cơ hội hiếm hoi, dành riêng cho những nhà đầu tư và khách hàng nhạy bén, biết nắm bắt thời điểm.

Cộng hưởng lợi ích cùng chính sách “Tinh hoa tạo tác – Mở lối phồn vinh”

Điểm đặc biệt của đợt ưu đãi lần này là chính sách Mừng Tết Độc Lập được áp dụng đồng thời với chính sách bán hàng “Tinh hoa tạo tác – Mở lối phồn vinh”, tạo nên một gói quyền lợi toàn diện, giúp tối ưu hóa dòng vốn và gia tăng giá trị cho mỗi chủ nhân.

Ưu đãi được cộng hưởng lợi ích cùng chính sách “Tinh hoa tạo tác – Mở lối phồn vinh”.

Theo đó, khi giao dịch qua Noble App, khách hàng sẽ được chiết khấu thêm 2% khi thanh toán tiến độ, còn nếu lựa chọn thanh toán sớm sẽ nhận ưu đãi chiết khấu lên tới 10%/năm. Không dừng lại ở đó, chủ nhân tương lai còn được miễn phí 24 tháng phí quản lý vận hành, hưởng chính sách vay vốn linh hoạt tới 70% cùng lãi suất 0% trong 18 tháng đầu. Noble cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới cộng đồng khi ưu tiên chiết khấu 1% cho khách hàng có hộ khẩu tại Đan Phượng (cũ) và chiết khấu 1,5% cho khách hàng thân thiết – những người đã tin tưởng và đồng hành cùng Sunshine trong hành trình phát triển.

Có thể nói, sự cộng hưởng này mang đến giá trị vượt trội hiếm thấy trên thị trường nhà phố Hà Nội, khi khách hàng vừa được hưởng quà tặng trực tiếp 280 triệu đồng, vừa được đảm bảo cơ chế tài chính linh hoạt, lại vừa được tối ưu chi phí sở hữu lâu dài. Đặc biệt, với số lượng quà tặng có hạn, cơ hội sở hữu nhà phố hàng hiệu với giá ưu đãi sẽ là một ưu thế dành cho những nhà đầu tư nhạy bén.

Noble Palace Tay Thang Long – Biểu tượng thịnh vượng mới của Tây Thủ đô

Không chỉ hấp dẫn bởi chính sách ưu đãi, dự án Noble Palace Tay Thang Long còn là “điểm hẹn” của tầng lớp tinh hoa. Tọa lạc trên trục đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, dự án nắm giữ vị trí chiến lược – nơi hội tụ hạ tầng hiện đại, kết nối thuận lợi đến trung tâm Hà Nội cũng như các khu vực phát triển năng động.

Noble Palace Tay Thang Long tọa lạc trên vị trí chiến lược - trục đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài.

Được định vị là tổ hợp nhà phố hàng hiệu, Noble Palace Tay Thang Long có diện tích quy hoạch hơn 70 ha, quy mô gần 2.500 căn nhà phố phong cách châu Âu, mang đến không gian sống, kinh doanh, đầu tư đa năng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư và khai thác thương mại. Dự án còn sở hữu hàng loạt tiện ích cao cấp như bệnh viện nghỉ dưỡng 5 sao, trường học quốc tế, tuyến phố thương mại phong cách châu Âu thời thượng, nơi hội tụ chuỗi cửa hàng, café, boutique, clubhouse thời thượng… kế cận tổ hợp 4 công viên khoảng 200 ha.

Đặc biệt, Noble Palace Tay Thang Long ghi dấu ấn tiên phong trong việc ứng dụng toàn diện công nghệ AI, IoT, Robotics … vào quản lý vận hành và khai thác thương mại, hỗ trợ tối đa cho các thương chủ.

Noble Palace Tay Thang Long sở hữu hệ tiện ích nội khu được kiến tạo đồng bộ.

Với quy hoạch thông minh và kiến trúc tinh tế, mỗi căn nhà phố Noble Palace Tay Thang Long không chỉ là chốn an cư mà còn là tài sản truyền đời, khẳng định đẳng cấp và tầm nhìn dài hạn của chủ nhân.

Cơ hội hiếm có – Giá trị bền vững

Thị trường Hà Nội hiện đang trong giai đoạn nguồn cung nhà phố khan hiếm, đặc biệt với phân khúc dưới 20 tỷ đồng. Ở Noble Palace Tay Thang Long, 70% sản phẩm có mức giá dưới 20 tỷ, trong đó gần 35% dưới 15 tỷ – một mức giá được đánh giá là “mềm” so với giá trị đầu tư và khả năng khai thác.

Sự cân đối giữa giá trị – chi phí – tiềm năng sinh lời chính là điểm cộng khiến Noble Palace Tay Thang Long trở thành “hàng hiếm” trên thị trường. Nay với chính sách Mừng Tết Độc Lập, sức hút ấy càng được nhân lên gấp bội.

Phát biểu về chiến dịch lần này, đại diện Noble Group nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ mang đến một sản phẩm bất động sản, mà là mang đến một phong cách sống, một di sản giá trị bền vững. Chính sách Mừng Tết Độc Lập là lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành cùng Noble, đồng thời cũng là minh chứng cho cam kết kiến tạo cộng đồng thịnh vượng.”

Noble Palace Tay Thang Long không chỉ là một sản phẩm bất động sản, mà còn mang đến một phong cách sống.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang sàng lọc mạnh mẽ, Noble Palace Tay Thang Long nổi lên như một lựa chọn an toàn, sinh lời bền vững. Và với chính sách Mừng Tết Độc Lập, quà tặng 280 triệu đồng, khách hàng không chỉ sở hữu một sản phẩm bất động sản hàng hiệu mà còn nắm trong tay một cơ hội vàng hiếm hoi.