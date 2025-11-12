Ninh Bình triệt phá đường dây lô đề có giao dịch 50 tỷ đồng/tháng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 12 bị can về tội đánh bạc qua hình thức ghi số lô đề.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn thông qua mạng xã hội với hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn nhiều phường, xã của tỉnh.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, lực lượng công an đồng loạt bắt giữ 12 người liên quan, gồm: Phạm Thị Hoa (sinh năm 1986), Lê Quang (sinh năm 1984), Phạm Thị Việt Hương (sinh năm 1982), Trần Thị Ninh (sinh năm 1982), Mai Thị Huệ (sinh năm 1989), Phạm Văn Công (sinh năm 1973), Vũ Thị Nhật (sinh năm 1968), Trịnh Thị Thủy (sinh năm 1992), Trần Thị Thúy (sinh năm 1983), Đặng Quang Hiến (sinh năm 1978), Phạm Đông Chiều (sinh năm 1976) và Trần Thị Ngọc (sinh năm 1987).

Tất cả các bị can trên đều trú tại các phường thuộc tỉnh Ninh Bình.

12 người trong đường dây lô đề bị bắt giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, nhóm này hoạt động có tổ chức, phân cấp rõ ràng theo mô hình “chủ đề – thư ký – người chơi”. Những kẻ cầm đầu điều hành thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội, quy định thời gian chốt số, tỷ lệ ăn thua và cách thức thanh toán.

Số lượng tiền giao dịch vào việc đánh bạc hàng tháng là khoảng 45-50 tỷ đồng.

Cơ quan công an thu giữ 17 điện thoại di động và nhiều vật chứng. Theo kết quả đấu tranh ban đầu, riêng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày 28/10 là 1,5 tỷ đồng.

Cách đây không lâu, Công an TP Đà Nẵng cũng triệt phá đường dây lô đề hơn 50 tỷ đồng. Người cầm đầu là Nguyễn Thị Bảy (sinh năm 1984, trú xã Thăng Trường) cùng nhiều người khác tổ chức ghi bán lô đề từ tháng 1/2025. Các “chân rết” dưới quyền sử dụng điện thoại, ứng dụng Zalo, tin nhắn SMS để nhận tịch đề, tổ chức ghi bán cho trên 30 con bạc tại các xã Thăng Bình, Thăng Trường, Thăng Điền.

Chỉ riêng ngày 17/9, số tiền giao dịch đã vượt hơn 200 triệu đồng; tổng số tiền đánh bạc từ đầu năm đến khi phá án lên đến hơn 50 tỷ đồng.