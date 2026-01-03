Những quyết sách làm thay đổi ý thức giao thông của người dân năm 2025

(VTC News) -

Nghị định 168/2024

Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2025. Điểm mới của Nghị định là tăng mức xử phạt nhiều hành vi vi phạm giao thông lên gấp nhiều lần so với Nghị định 100/2019 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123).

Điển hình, theo quy định mới, hành vi vượt đèn đỏ bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng với tài xế ô tô, còn xe máy bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, cao gấp ba lần so với trước đây.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe và tước giấy phép lái xe với những lỗi nghiêm trọng.

Người dân nghiêm túc đứng chờ tín hiệu đèn giao thông.

Việc triển khai Nghị định 168 với các quy định xử phạt nghiêm khắc đã và đang tạo ra những thay đổi tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Mức phạt tăng cao cùng việc siết chặt xử lý nhiều hành vi vi phạm phổ biến đã phát huy rõ tác dụng răn đe.

Thực tế cho thấy tình trạng sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, vượt đèn đỏ, đi sai làn hay không đội mũ bảo hiểm có dấu hiệu giảm. Nhiều người dân chủ động tuân thủ luật giao thông không chỉ vì lo ngại bị xử phạt mà còn nhận thức rõ hơn về trách nhiệm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Các chuyên gia đánh giá, Nghị định 168 không chỉ góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông mà còn từng bước hình thành văn hóa giao thông văn minh, an toàn, hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững.

Cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ 1/1//2025, nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Sau khi quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện được siết chặt và áp dụng đồng bộ, tình hình trật tự an toàn giao thông ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Ý thức “đã uống rượu bia thì không lái xe” dần trở thành thói quen của người dân, góp phần kéo giảm tai nạn, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.

Hệ thống camera AI 'soi' hơn 20 lỗi vi phạm

Việc đưa camera AI vào quản lý, giám sát giao thông cho thấy nhiều tác dụng tích cực. Với khả năng tự động nhận diện và ghi nhận các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện hay vi phạm tốc độ, hệ thống camera AI giúp xử lý vi phạm khách quan và chính xác.

Qua đó, lực lượng chức năng có thêm căn cứ xử lý, giảm phụ thuộc vào tuần tra thủ công, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý.

Hệ thống camera AI có thể soi hơn 20 lỗi vi phạm giao thông.

Đặc biệt, sự xuất hiện của camera AI trên các tuyến đường đã tạo ra những thay đổi rõ nét trong ý thức tham gia giao thông của người dân. Khi hành vi vi phạm được hệ thống tự động ghi nhận và xử lý chính xác, người điều khiển phương tiện có xu hướng chủ động chấp hành luật, từ việc dừng đúng vạch khi đèn đỏ, đi đúng làn đường đến hạn chế các hành vi nguy hiểm.

Không còn tâm lý “né” lực lượng chức năng, nhiều người dần hình thành thói quen tuân thủ quy định mọi lúc, mọi nơi. Thực tế này cho thấy camera AI không chỉ là công cụ hỗ trợ xử phạt mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Cấm xe tải, xe khách đi làn 1 cao tốc

Hiện nay, nhiều tuyến cao tốc cấm xe tải và xe khách đi vào làn số 1 (làn sát dải phân cách giữa) nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả quản lý giao thông.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cấm xe tải và xe khách đi vào làn số 1.

Các quy định này đã được Cục Đường bộ Việt Nam ban hành điều chỉnh và áp dụng thí điểm trên một số tuyến trọng điểm như: Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc TP.HCM – Trung Lương, cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Việc cấm các loại phương tiện lớn, chậm hơn như xe tải và xe khách nặng vào làn sát dải phân cách giúp giảm nguy cơ va chạm ở làn có tốc độ cao, tạo hành lang an toàn cho phương tiện di chuyển với tốc độ ổn định, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên cao tốc.