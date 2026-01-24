Những quyết sách của Đại hội XIV thể hiện tầm nhìn chiến lược, hướng về nhân dân

Người dân tin tưởng Ban Chấp hành TƯ khóa mới tiếp tục phát huy phong cách trọng dân, gần dân có trách nhiệm với dân.

Đại hội được tổ chức khoa học, phát huy trí tuệ và trách nhiệm

Theo dõi toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội được đổi mới theo hướng ngắn gọn, khoa học, rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm hoàn thành tốt các nội dung của Đại hội. Đại hội lần này dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi, hiến kế các giải pháp lớn cho sự phát triển của đất nước.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đánh giá: “Qua theo dõi Đại hội, tôi thấy Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tổ chức khoa học, tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm tính trang nghiêm, bài bản… Các tham luận và ý kiến phát biểu mang tính xây dựng cao, thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm các chỉ tiêu của nghị quyết khi được thông qua có tính khả thi cao”.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhiều ý kiến cho rằng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra trong dự thảo văn kiện và thảo luận tại Đại hội đã bám sát thực tiễn, phản ánh đúng kỳ vọng của nhân dân. Cán bộ, đảng viên và người dân tin tưởng sau Đại hội, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chỉ tiêu rõ ràng và giải pháp đồng bộ để tổ chức triển khai ngay, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Các bản làng ở miền núi Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa.

Từ mục tiêu chiến lược đến con người thực thi

Từ các mục tiêu tổng quát, Đại hội Đảng XIV của Đảng đã xác định những chỉ tiêu cụ thể, tạo cơ sở để toàn Đảng, toàn dân chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu vươn mình trong kỷ nguyên mới. Các giải pháp được xây dựng đồng bộ, chi tiết, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân.

Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều cán bộ và người dân bày tỏ niềm tin khi Đại hội XIV của Đảng đưa ra những quyết sách mới, tạo động lực để đất nước vươn mình trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời bầu chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ sức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

Không khí phấn khởi lan tỏa trên những con đường miền Trung trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Trần Văn Tương, sống tại phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ) bày tỏ: “Theo dõi qua các kênh thông tin, tôi thấy rằng Đại hội đã đề ra nhiều chủ trương chiến lược, có thể nói là quốc sách để đưa đất nước phát triển một cách đột phá. Theo tôi, cái quan trọng nhất vẫn là đội ngũ cán bộ. Muốn biến thành hiện thực thì đội ngũ cán bộ phải phù hợp với tình hình mới, phải có tâm, có tầm, vì dân vì nước… Khi cán bộ có đủ các tố chất đó sẽ đóng góp được nhiều, hiến kế để cùng đưa ra quyết sách đúng đắn, giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc của dân”.

Văn hóa được khẳng định là sức mạnh nội sinhỞ góc nhìn chuyên ngành, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đánh giá, Đại hội XIV của Đảng đã dành nhiều thời gian thảo luận các vấn đề quan trọng, thể hiện rõ tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ tập thể. Đặc biệt, Đại hội đã tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa thông qua các nghị quyết chiến lược.

“Nghị quyết số 80, ngày 7/1/2026, của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định, văn hóa có vai trò quan trọng, là nguồn lực, sức mạnh nội sinh của dân tộc. Tôi cho rằng đây là cơ hội lớn đối với Huế… từ bảo tồn đến phục hưng, phát triển văn hóa Việt Nam, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh bước vào giai đoạn mới, một kỷ nguyên mới”, ông Hải nhận xét.

Sắc cờ đỏ thắm trên các tuyến phố miền Trung.

Nhân dân ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách

Tại tỉnh Quảng Trị, đảng viên và người dân bày tỏ sự vui mừng khi các nội dung thảo luận, các văn kiện của Đại hội XIV của Đảng đều hướng về nhân dân, đặt nhân dân ở vị trí trung tâm của các quyết sách phát triển.

Bà Trần Thị Lan, đảng viên phường Quảng Trị cho rằng: "Những quyết sách được đưa ra tại Đại hội không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, lâu dài, hướng về nhân dân. Điều tôi tâm đắc nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mang tính chiến lược, bài bản… Các định hướng lớn đều đặt con người ở vị trí trung tâm, lấy hạnh phúc, đời sống của nhân dân làm mục tiêu cao nhất”.

Tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngay sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân miền Trung bày tỏ tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ chiến lược sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội lần này có quy trình lựa chọn nhân sự bài bản, nghiêm túc, dân chủ, kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn, cơ cấu và yêu cầu thực tiễn. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới thể hiện rõ sự kế thừa, ổn định và phát triển. Đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Sự lựa chọn của Đại hội không chỉ thể hiện ý Đảng mà còn kết tinh trọn vẹn lòng dân, tạo nên luồng sinh khí mới, củng cố niềm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Chi bộ khu dân cư Hòa An 15, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng mong rằng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ sớm cụ thể hóa các nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo động lực phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

"Đại hội lần XIV của Đảng đề ra các quyết sách đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, mà như Tổng Bí thư đã nói “đây là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Tôi thấy Đại hội XIV của Đảng có sự đổi mới hơn bao giờ hết. Nhân dân mong muốn rằng, Đại hội Đảng có nhiều quyết sách quan trọng cho vận mệnh của quốc gia và làm cho dân tộc ta, nhân dân ta luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn được bình an”, ông Nguyễn Văn Hưng cho biết.

Đường phố Quảng Ngãi trong những ngày diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân ở khu vực miền Trung tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ tiếp tục phát huy phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Khi lãnh đạo thường xuyên nắm bắt thực tiễn, lắng nghe tâm tư của nhân dân, các chủ trương, chính sách mới phải hợp lòng dân và nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đảng viên, nhân dân tỉnh Quảng Trị theo dõi Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Lợi, ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho rằng, công tác nhân sự tại Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ sức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

“Tôi tin tưởng nhân sự của Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là tập thể những cán bộ đủ đức, đủ tài, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chúng tôi cũng kỳ vọng lãnh đạo·mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết, vì lợi ích quốc gia, dân tộc để đưa Nghị quyết Đại hội XIV sớm đi vào cuộc sống”, ông Nguyễn Văn Lợi cho biết.