Những khoảnh khắc hạnh phúc của hòa bình tại buổi tổng hợp luyện A80

(VTC News) -

Tiếng kèn, tiếng trống, nhịp giày dậm đều đi giữa những nụ cười, những cái vẫy tay, cờ Tổ quốc tung bay…

Ở đó, chúng ta nhìn thấy sự hòa nhịp giữa ký ức chiến tranh và hiện thực hòa bình: Vệt xích thép hằn trên đường cạnh nụ cười trẻ nhỏ; hàng quân kỷ luật cạnh những bàn tiếp sức gọn gàng; những cánh tay giơ chào của lực lượng và tiếng reo của Nhân dân hòa làm một.

Sự xuất hiện của dàn khí tài từ Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Công binh, Binh chủng Thông tin, Binh chủng Hóa học, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, và nhiều phương tiện khác; đến các xe đặc chủng của Công an nhân dân luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân.

Những khối thép uy lực lăn bánh trên mặt đường, in hằn vệt trắng trong từng con phố, giữa tiếng hò reo hân hoan của Nhân dân. Hồi ức chiến tranh nhắc ta về sự khốc liệt, nhưng hôm nay chúng xuất hiện như một lời khẳng định sức mạnh – sức mạnh để không phải nổ súng, để bảo vệ chính mình. Đất nước đủ mạnh để gìn giữ hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.

Những người lính cụ Hồ bỏ đi vẻ trang nghiêm thường ngày, hướng về phía Nhân dân vừa vỗ tay vừa hát vang những bài ca oai hùng như “Đất nước trọn niềm vui”, “Tiến về Sài Gòn”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”…

Khoảnh khắc khi những người lính và Nhân dân giao hòa làm một - tất cả hòa chung nhịp vỗ tay, cùng cất lên những bài ca hào hùng của dân tộc.

Người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đón nhận chai nước từ một em nhỏ. Một khoảnh khắc nhỏ nhưng khẳng định niềm hạnh phúc trong thời bình của đất nước và con người Việt Nam.

Người lính đứng sát hàng rào, giơ điện thoại chụp cùng đám đông đang vẫy tay, nụ cười rạng rỡ nở trên cả hai phía. Khoảnh khắc ấy xóa mờ khoảng cách quân – dân. Phía sau là gian tiếp sức gọn gàng, sắc đỏ sao vàng phủ kín, trẻ em và người lớn cùng hướng về ống kính.

Ở đây, sức mạnh kỷ luật gặp sự hồn hậu đời thường; nhiệm vụ gặp niềm vui; nghi lễ gặp cảm xúc. Bức ảnh lan tỏa cảm giác bình yên và hạnh phúc rất Việt Nam: Lực lượng vũ trang được Nhân dân yêu quý, còn người lính coi Nhân dân là gia đình. Khi cùng nhau ghi lại một nụ cười, họ cũng ghi lại niềm tự hào rằng hòa bình hôm nay là thành quả chung, được gìn giữ bằng tin yêu lẫn nhau.

Khoảnh khắc dừng chân ngắn ngủi của lực lượng diễu binh, diễu hành tại các điểm tiếp nước, tiếp dinh dưỡng. Những chai nước tinh khiết TH true WATER, những chai trà tự nhiên TH true TEA mát lạnh sảng khoái, hay hộp sữa chua uống được chuyền tay nhau - vội trao, nhưng sẽ đảm bảo bổ sung năng lượng cho các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ A80.

Khoảng 40.000 người thuộc các lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng sẽ tiếp tục tham gia sơ duyệt và tổng duyệt vào ngày 27 và 30/8, chuẩn bị cho lễ diễu binh diễu hành chính thức vào sáng 2/9.