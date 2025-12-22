Những dấu mốc ấn tượng của Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2025

(VTC News) -

Sau gần 6 tháng tổ chức, lễ vinh danh và trao Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2025 đã diễn ra thành công. Với chủ đề "Tự hào Việt Nam - Vì một Việt Nam không giới hạn", Vạn Xuân Awards 2025 tiếp tục lan tỏa thông điệp về tinh thần sáng tạo gắn liền với bản sắc dân tộc, trách nhiệm xã hội và tư duy đổi mới.

Quy tụ hơn 1.500 tác phẩm với gần 400 thương hiệu

Năm 2025 ghi nhận bước tăng trưởng rõ nét cả về quy mô lẫn chất lượng của giải thưởng khi chạm mốc hơn 1.500 tác phẩm, quy tụ gần 400 thương hiệu cùng hơn 200 chuyên gia sáng tạo đồng hành, khẳng định sức hút ngày càng lớn của giải thưởng trong cộng đồng truyền thông và tiếp thị.

Giải thưởng năm nay quy tụ hơn 1.500 tác phẩm dự thi.

Tại mùa giải năm nay, 62 ý tưởng sáng tạo xuất sắc đã được vinh danh, phản ánh chiều sâu chuyên môn, tư duy chiến lược và khả năng kết nối cảm xúc mạnh mẽ với công chúng của ngành quảng cáo Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và KOL có ảnh hưởng tích cực cũng được vinh danh, góp phần lan tỏa hình ảnh quảng cáo Việt Nam sáng tạo, văn minh và giàu bản sắc tới công chúng.

Vinh danh 62 ý tưởng sáng tạo xuất sắc

Hạng mục cao nhất của Vạn Xuân Awards được trao cho “Chiến dịch kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam” của Cục Công tác chính trị - Bộ Công an và Zeit Media, ghi dấu ấn bởi ý tưởng sáng tạo xuất sắc, giá trị thẩm mỹ cao, hiệu quả truyền thông rõ nét và tác động xã hội tích cực, thể hiện tinh thần tiên phong của quảng cáo Việt Nam thời kỳ mới.

"Chiến dịch kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam" của Cục Công tác chính trị - Bộ Công an giành giải cao nhất.

Ca sĩ Mỹ Tâm với hạng mục danh giá “Đại sứ Quảng cáo - Thành tựu trọn đời”; Quang Hùng MasterD dẫn đầu cuộc bình chọn “Đại sứ Quảng cáo được yêu thích nhất”; Isaac được vinh danh “Nam Đại sứ Quảng cáo ấn tượng của năm”; Đông Nhi xướng tên ở hạng mục “Nữ Đại sứ Quảng cáo ấn tượng của năm”.

Ca sĩ Hòa Minzy trở thành “Đại sứ Quảng cáo truyền cảm hứng của năm”; danh hiệu “Đại sứ Quảng cáo trẻ ấn tượng của năm” thuộc về Rhyder, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Phan Mạnh Quỳnh là "Nhà soạn nhạc Quảng cáo của năm".

Loạt chuỗi hoạt động trải nghiệm

Vạn Xuân Awards 2025 được triển khai từ tháng 7/2025 với chuỗi hoạt động chuyên môn và trải nghiệm sáng tạo như Diễn đàn quốc tế "AI trong quảng cáo sáng tạo - Từ dữ liệu đến cảm xúc", Diễn đàn Hướng nghiệp "Văn hóa và công nghệ trong quảng cáo sáng tạo" và Ngày hội Hướng nghiệp ngành Quảng cáo sáng tạo Việt Nam...

Thông qua các hoạt động, giải thưởng từng bước khẳng định vị thế giải thưởng quốc gia uy tín, tôn vinh tinh thần cống hiến của các cá nhân, đơn vị cho cộng đồng sáng tạo Việt Nam; đồng thời, góp phần xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, khuyến khích đổi mới, đề cao trách nhiệm xã hội, qua đó định vị bản sắc và vị thế bền vững của ngành quảng cáo Việt Nam.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Ban Tổ chức Vạn Xuân Awards 2025.

Nhà báo - Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Vạn Xuân Awards 2025, nhấn mạnh: Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam nằm trong Đề án “Xây dựng và quảng bá Thương hiệu Quốc gia: Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam” giai đoạn 2020–2030, góp phần triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đêm nhạc đầu tư quy mô lớn

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động trải nghiệm sáng tạo diễn ra từ ngày 19 đến 21/12/2025 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, lễ trao Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam cũng mang đến một đêm thăng hoa nghệ thuật sống động và giàu cảm xúc với sự tham gia biểu diễn của Mỹ Tâm cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Đông Nhi, Isaac, Hòa Minzy, Rhyder, Phan Mạnh Quỳnh, Nguyễn Văn Chung, Lil'Wuyn, Duyên Quỳnh…

Đêm nhạc được đầu tư hoành tráng.

Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những giọng ca gắn liền với thanh xuân khán giả đến các tên tuổi trẻ được yêu thích nhất hiện nay đã tạo nên một đêm thăng hoa giàu cảm xúc giữa lòng thành phố.

Trong khuôn khổ lễ trao giải cũng diễn ra các hoạt động triển lãm, giới thiệu các sản phẩm nổi bật thu hút đông đảo gian hàng đến từ các doanh nghiệp và thương hiệu lớn cùng hàng ngàn người dân, du khách tham quan trải nghiệm, mua sắm.