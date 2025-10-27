Nhu cầu mua bán bất động sản nhanh chóng phục hồi

(VTC News) -

PropertyGuru vừa công bố các đơn vị và cá nhân chiến thắng Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 11.

Tại sự kiện, ông Bạch Dương - Tổng Giám đốc Công ty PropertyGuru Việt Nam cho biết: "Sau vài quý với nhiều biến động kinh tế vĩ mô, thị trường bất động sản Việt Nam đang cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ. Theo dữ liệu của PropertyGuru Việt Nam, nhu cầu mua bán bất động sản đã nhanh chóng phục hồi, với loại hình căn hộ dẫn đầu, trong khi nhà phố và nhà riêng cũng đang cho thấy những dấu hiệu cải thiện. Tại nhiều phân khúc chính, nhu cầu của người mua đã tăng từ 11% đến 22% so với đầu năm, phản ánh sự tự tin và lạc quan từ cả chủ đầu tư và người tìm nhà.

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru không chỉ là sự tôn vinh những công trình kiến trúc xuất sắc hay đổi mới thiết kế; mà còn phản ánh những giá trị định hình tương lai đô thị của Việt Nam.”

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 11 đã vinh danh những thành tựu xuất sắc nhất của ngành bất động sản Việt Nam trong gần 70 hạng mục, tôn vinh những nhà phát triển đã kiến tạo nên các không gian sống, làm việc và phát triển thịnh vượng hàng đầu cả nước.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Long là 1 trong 3 đơn vị thắng giải People's Choice Awards - Nhà phát triển được yêu thích do người tiêu dùng bình chọn.

Trong đó, Masterise Homes được ghi nhận là Nhà phát triển phân khúc hạng sang xuất sắc, cùng với chiến thắng của dự án Lumière Midtown.

Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam lần thứ 11 cũng tôn vinh các dự án khu đô thị tiêu biểu trên cả nước. Dẫn đầu danh sách là Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, được vinh danh là Nhà phát triển khu đô thị toàn diện xuất sắc với dự án khu đô thị Mailand Hanoi City.

Những cái tên đáng chú ý tiếp theo trong danh sách dự án khu đô thị thắng giải năm nay có thể kể tới như: CaraWorld Cam Ranh của Công ty TNHH KN Cam Ranh; Eco Central Park của Nhà sáng lập Ecopark; Kita Airport City của Kita Group và Meyhomes Capital Phú Quốc của MEYGROUP.

Các dự án khác cũng được vinh danh trong mùa giải năm nay bao gồm: Arcadia at Lavila của liên doanh PierreVal và Kiến Á; Eco Retreat và phân khu Đảo Châu Âu thuộc Eco Central Park, đều do Nhà sáng lập Ecopark phát triển; Galia Hanoi của MEYGROUP; Gia và Sky Nexus của Kita Group;...

Gamuda Land Việt Nam đã vươn lên giành danh hiệu Nhà phát triển vì cộng đồng xuất sắc, trở thành một trong những doanh nghiệp thắng lớn trong mùa giải năm nay. Các dự án Ambience và Central Park của doanh nghiệp này lần lượt đạt 4 giải thưởng mỗi dự án, trong khi Springville mang về 3 giải thưởng.

Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam lần thứ 11 cũng tôn vinh 3 chủ đầu tư hàng đầu cả nước với People’s Choice Awards – hạng mục giải thưởng do công chúng bình chọn, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Ba chủ nhân đầu tiên của hạng mục giải thưởng mới này là CapitaLand Development (Việt Nam), Gamuda Land Việt Nam và Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long.