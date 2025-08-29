Nhiều sinh viên Hàn Quốc không dám tốt nghiệp đại học vì sợ thất nghiệp

Kim (26 tuổi) tốt nghiệp ngành Vật lý và mong muốn làm việc trong lĩnh vực bán dẫn. Tuy nhiên, dù đã nộp CV vào cả những công việc ngoài ngành, nam sinh liên tục trượt từ vòng xét hồ sơ. “Nếu biết trước thế này, tôi đã hoãn tốt nghiệp như các bạn", nam sinh thở dài nói.

Đối diện với thị trường lao động đóng băng, nhiều sinh viên Hàn Quốc lựa chọn không ra trường đúng hạn. Họ chấp nhận trở thành sinh viên năm thứ năm, hoãn tốt nghiệp để tìm kiếm cơ hội và tránh đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.

Theo Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc, năm 2024, số sinh viên hoãn tốt nghiệp lên tới 17.597 người, tăng khoảng 2.500 người so với năm 2023. Cục Thống kê Hàn Quốc cũng cho biết thời gian trung bình để hoàn thành chương trình đại học là 4 năm 4 tháng, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Những người tìm việc đang viết hồ sơ tại tại Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Phúc lợi Seobu quận Mapo, Seoul. (Ảnh: Korea Times)

Để duy trì tư cách sinh viên, nhiều người trẻ tìm ra những cách thức sáng tạo. Một số đã hoàn thành đủ tín chỉ nhưng chấp nhận đóng phí khoảng 100.000 won mỗi học kỳ để hoãn tốt nghiệp. Số khác lại trì hoãn việc nộp các chứng chỉ cần thiết cho đến khi có được việc làm.

Kang Dae-yun, 25 tuổi, sinh viên chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Sungkyunkwan, đã hoãn lại một số tín chỉ và kéo dài thời gian học bằng cách xin nghỉ học tạm thời. Anh tận dụng tài khoản của trường để truy cập các tài liệu, báo cáo chuyên ngành từ các nguồn trả phí nhằm chuẩn bị tốt hơn khi tìm việc.

Theo Korea Times, lý do chính khiến sinh viên phải trì hoãn tốt nghiệp là yêu cầu ngày càng cao của nhà tuyển dụng. Một khảo sát của Liên đoàn lao động Hàn Quốc cho thấy 81,6% các công ty coi kinh nghiệm làm việc là tiêu chí quan trọng nhất khi tuyển dụng nhân viên mới.

"Ngay cả các công việc cấp thấp, họ cũng đòi hỏi kinh nghiệm hoặc chứng chỉ chuyên môn. Cách duy nhất là hoãn tốt nghiệp, xin đi thực tập hoặc tiếp tục học", Choi (26 tuổi), một cử nhân ngành Quản trị công, cho biết. Tuy nhiên, cơ hội để tích lũy kinh nghiệm lại rất khan hiếm. Số việc làm có sẵn trên mỗi người tìm việc ở Hàn Quốc chỉ đạt 0,4 vào tháng trước, mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Theo Viện Lao động Hàn Quốc, kể từ tháng 11/2022, việc làm của thanh niên đã giảm trong 28 tháng liên tiếp. "Có cảm giác như các tin tuyển dụng ở các công ty vừa và lớn đã hoàn toàn biến mất trong năm qua", Park, 27 tuổi, cử nhân Kỹ thuật cơ khí, chia sẻ.

Theo các chuyên gia, giải pháp nằm ở việc giải quyết thị trường lao động kép tại Hàn Quốc. Việc cải thiện lương và điều kiện làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho người trẻ.

"Công việc đầu tiên ở Hàn Quốc phần lớn quyết định quỹ đạo sự nghiệp và cuộc đời của một người. Các chính sách hiện tại chỉ tập trung hỗ trợ thu nhập là chưa đủ. Phá vỡ cấu trúc lao động kép mới là con đường duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng tuyển dụng này", Kim Yu-bin, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Chính sách Việc làm tại Viện Lao động Hàn Quốc, nhấn mạnh.